Die Weltranglisten im April sind da – viel Neues bei den Springreitern, wenig bei den Dressurreitern

Da sie am meisten starten, ist bei den Springreitern naturgemäß auch immer am meisten Bewegung auf der Weltrangliste. Nur die Pole Position, die ist quasi abonniert. Von wem? Er war lange in Deutschland, ist jetzt in den Niederlanden, kommt aber aus Schweden. Ansonsten hat sich bei den Dressurreitern wenig getan, aber ein bisschen eben doch. Ein Blick auf die Besten.