Turniere am Wochenende

Kommendes Wochenende beginnt die neue Weltcupsaison und es wird Vielseitigkeit und Dressur geritten. Das Bundesnachwuchschampionat und die WM der jungen Vielseitigkeitspferde stehen an.

Bundesnachwuchschampionat Pony-Dressurreiter vom 16. bis 20. Oktober in Darmstadt-Kranichstein

Weitere Informationen unter: www.pferd-aktuell.de und Ergebnisse www.fn-erfolgsdaten.de

AUSLANDSSTARTS

Nächstes Wochenende fällt der Startschuss für die Weltcup-Saison 2024/2025. Für die Springreiterinnen und -reiter geht es in Norwegens Hauptstadt Oslo los, der Dressur-Weltcup ist im dänischen Herning zu Gast. Nach zehn Stationen auf dem Viereck und 14 im Parcours treffen sich die punktbesten Aktiven erstmals zum Finale in Basel (Schweiz). Vom 2. bis 6. April ermitteln sie in der St. Jakobshalle ihre Hallen-Champions.

Internationales Spring- und Weltcup-Dressurturnier (CSI3*/CSIP/CDI-W/CDI3*/U25/) vom 16. bis 20. Oktober in Herning (DEN)

CSI: Hannes Ahlmann (Reher); Philipp Battermann-Voss (Schülp); Emile Baurand (München); Johanna Beckmann (Löningen); Stephanie Böhe (Salzhausen); Henry Delfs (Steinburg); Niklas Engemann (Münster); Linn Hamann (Ammersbek); Nisse Lüneburg (Hetlingen); Tobias Meyer (Löningen); Emilie Pieper (Arnsberg); Hans Thorben Rüder (Greven); Magnus Schmidt (Naumburg); Jona Jolie Schwamborn (Wipperfürth); Natalia Stecher (Nordhastedt); Kathrin Stolmeijer (Steinfeld (Oldenburg)).

CSIP-PT: Hannah Blandfort (Linnich); Rafael Reichart-Eisenhardt (Berg); Jona Jolie Schwamborn (Wipperfürth).

CDI-W: Ingrid Klimke (Münster); Maik Kohlschmidt (Deutschland); Raphael Netz (Eching); Bianca Nowag-Aulenbrock (Bad Laer); Carina Scholz (Glandorf).

CDI3*: Juliane Brunkhorst (Harsefeld); Raphael Netz (Eching).

CDIU25: Elisabeth von Wulffen (Warendorf).

Weitere Informationen unter: www.worldcupherning.com

Weltcup Springturnier (CSI5*-W) vom 16. bis 20. Oktober in Oslo (NOR)

Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Philip Rüping (Steinfeld); Philipp Schluze Topphoff (Havixbeck); Mario Stevens (Molbergen).

Weitere Informationen unter: www.oslohorseshow.com

Weltmeisterschaft und weiteres

Weltmeisterschaft Junge Vielseitigkeitspferde (CH-M-YH-CCI3*-L/CCI2*-L) vom 16. bis 20. Oktober in Le Lion d’Angers (FRA)

CH-M-YH-CCI3*-L (7jährige Pferde): Alina Dibowski (Döhle) mit Comaan; Andreas Dibowski (Döhle) mit FRH Diadina; Julia Krajewski (Warendorf) mit Chilli Morning II; Jana Lehmkuhl (Warendorf) mit Lanzelot 142; Dirk Schrade (Heidmühlen) mit Bacalar.

CH-M-YH-CCI2*-L (6jährige Pferde): Ann-Catrin Bierlein (Warendorf) mit Diacondiva FRH; Calvin Böckmann (Warendorf) mit Kasparow 12; Sophie Leube (Hamm) mit Hey Lucky Stan FBW.

Weitere Informationen unter: www.mondialdulion.com

Internationales Springturnier (CSI5* GCT/GCL) vom 17. bis 20. Oktober in Rabat (MAR)

Daniel Deußer (Deutschland); Marcus Ehning (Borken); Sophie Hinners (Pfungstadt); Christian Kukuk (Hörstel); Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg); Nicola Pohl (Marburg); Philipp Weishaupt (Hörstel); David Will (Marburg).

Weitere Informationen unter: www.globalchampionstour.com

Internationales Springturnier (CSI5*) vom 16. bis 20. Oktober in Mill Spring, NC (Tryon) (USA)

Richard Vogel (Marburg).

Weitere Informationen unter: www.tryon.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 15. bis 20. Oktober in Oliva (ESP)

Joanna Assenmacher (Bedburg); Kendra Claricia Brinkop (Deutschland); Sven Heitkemper (Dortmund); Sven Gero Hünicke (Fehmarn); Christoph Könemann (Deutschland); Harm Lahde (Königslutter am Elm); Mike Patrick Leichle (Schnarup-Thumby); Maximilian Lill (Löningen); Nina Piasecki (Mönchengladbach); Laura Strehmel (Neustadt); Michael Zwingmann (Werther/Immenrode).

Weitere Informationen unter: www.metoliva.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 17. bis 20. Oktober in Vejer de la Frontera (ESP)

Leonie Böckmann (Lastrup); Helen Hahne (Vallendar); Marco Kutscher (Bad Essen); Marco Litterscheidt (Rheinbach); Katharina Offel (Deutschland); Angelina Zweig (Dresden).

Weitere Informationen unter: www.sunshinetour.net

Internationales Jugend-Springturnier (CSIU25/J/P/Ch) vom 16. bis 20. Oktober in Chevenez (SUI)

CSIU25: Hauke Bintig (Drensteinfurt); Julius Bleser (Krefeld); Anne Götter (Eppingen); Leonie Hammann (Grömbach); Victoria Schumacher (Coburg); Lukas Schwaiger (München).

CSIJ: Leonie Assmann (Sigmarszell-Niederstaufen); Brianne Beerbaum (Thedinghausen); Hanna Bräuer (Steinfurt); Paulina Doll (Wietze); Ben Dreher (Eimeldingen); Ava Ferch (Stegen); Laura Hertz-Eichenrode (Wedemark); Lena-Marie Kraus (München); Jolie Marie Kühner (Hadorf); Finja Mayleen Neubauer (Schloß Holte-Stukenbrock); Victoria Schumacher (Coburg).

CSIP: Brianne Beerbaum (Thedinghausen); Paulina Doll (Wietze); Ava Ferch (Stegen); Lena-Marie Kraus (München); Finja Mayleen Neubauer (Schloß Holte-Stukenbrock), Emma Hertz-Eichenrode (Wedemark).

CSICh: Brianne Beerbaum (Thedinghausen); Johanna Beutel (Mark Retten); Lara Wunderle (Bad Säckingen – Wallbach).

Weitere Informationen unter: www.oeuvray-smits.ch

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/1*-Intro) vom 18. bis 20. Oktober in Bábolna (HUN)

CCI3*-S: Petra Glinski (München).

CCI1*-Intro: Carina-Julia Fede (Grafenwörth); Gabriele Francke (Ingolstadt); Tanja Freund (Dietersburg).

Weitere Informationen unter: www.babolnamenes.hu

Internationales Distanzturnier (CEI2* 120) vom 17. bis 19. Oktober in Fontainebleau (FRA)

Heike Ganster (Waischenfeld).

Weitere Informationen unter E-Mail: [email protected]

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI 2*/1*/YH Kronenberg/NED vom 16. bis 20. Oktober; www.peelbergen.eu

CSI 1* St Tropez-Gassin/FRA vom 16. bis 20. Oktober; www.polo-st-tropez.com