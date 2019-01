TV Tipps für Weltcupturnier „Partner Pferd“ in Leipzig

Das große Sportevent auf deutschem Boden in den kommenden Wochen steht vor der Tür: Ab morgen geht es in Leipzig bei „Partner Pferd“ um Weltcuppunkte in Springen, Fahren und Voltigieren. Wer nicht live in Sachsen vor Ort sein kann, hat diverse Möglichkeiten auf Monitoren dem sportlichen Geschehen zu folgen.