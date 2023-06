Adieu Alice – Weltmeisterin von Simone Blum in Aachen aus dem Sport verabschiedet

Unter Flutlicht und vor den Augen des Aachener Publikums verabschiedete Simone Blum Alice, die Weltmeisterin von 2018, gestern Abend mit 16 Jahren in den Ruhestand.

2018 gewannen Alice und Simone Blum als Teil des deutschen Teams den Nationenpreis in Aachen. Ein Jahr später wurde die Askari-Tochter als erfolgreichstes Pferd des Turniers mit dem Halla-Wanderpreis ausgezeichnet. Ein zweiter Platz im Nationenpreis und Platz vier im Großen Preis hatten dazu beigesteuert. In Aachen haben Simone Blum und Alice ganz besondere Erinnerungen gesammelt. Genau deshalb hielt Blum die Soers für den richtigen Ort, um ihre Weltmeisterin in den Ruhestand zu verabschieden. Am Donnerstagabend, zwischen den beiden Umläufen des Nationenpreises, leisteten 40.000 Zuschauer dem Paar Gesellschaft auf einer letzten gemeinsamen Ehrenrunde.

Es waren jedoch nicht nur die Erfolge in Aachen, die Alice besonders machten. 2014 kam die Stute aus der Zucht von Ralf Mewes in den Stall Blum, Ehemann Hansi hatte sie entdeckt. Nur zwei Jahre später, 2016, setzte das Paar in Balve ein Ausrufezeichen und wurde Deutsche Meister. Weitere zwei Jahre später folgte die Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften in Tryon. Das absolute Highlight der Stute, die vor allem dafür bekannt war, Mangos zu lieben und Männern eher reserviert zu begegnen.

Diese und viele weitere Ausschnitte der besonderen Karriere von Simone Blum und Weltmeisterin Alice flackerten gestern Abend über die Leinwand im Springstadion. Danach richtete Simone Blum die Worte direkt an ihre Partnerin: „Alice, ich danke dir von Herzen dafür, was du für mich und mein Team getan hast. Ich hoffe, dass wir noch schöne, gemeinsame Jahre verbringen können, auch wenn sie jetzt nicht mehr im Parcours stattfinden. Ich hoffe, dass du deine Genialität an deine Nachkommen weitergibst.“

St.GEORG wünscht eine erholsame Rente und gesunde Fohlen.

Und immer eine frische Mango!

