Beatrice und Jens Hoffrogge haben eine Tochter!

Babyglück in Dorsten – Beatrice und Jens Hoffrogge haben Familienzuwachs bekommen.

Am 9. Februar schrieb Jens Hoffrogge auf seiner Facebook-Seite: „Unser gemeinsames Glück wurde gestern durch unsere Tochter Mira Eileen perfekt. Sie ließ etwas auf sich warten und kam dann mit all ihrem Charme in unser Leben. Was für ein bewegender Moment. Alle sind wohlauf und genießen die Dreisamkeit.“

Wir gratulieren Familie Hoffrogge von Herzen und sind sehr gespannt, ob wir Mira Eileen Hoffrogge im Dressurviereck oder im Busch wiedersehen!