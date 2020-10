Celler Landbeschäler Perpignon lebt nicht mehr

Er war bekannt für sein gewaltiges Springvermögen, das er auch an seine zahlreichen Nachkommen weitergab: Perpignon. Nun musste sich das Landgestüt Celle von dem Hengst verabschieden.

Ein kleiner Trost: Perpignon wurde stolze 29 Jahre alt! Damit war er nach dem Tod von Escudo I vor einigen Monaten der älteste Hengst, der auf dem Niedersächsischen Landgestüt stationiert war. Gestern hieß es dann aus Celle: „Altersbedingt mussten wir uns leider von unserem Perpignon verabschieden. Bis kurz vor seinem Tod, zeigte er sich trotz seiner 29 Jahre fit und beständig.“

Perpignon kam 1991 bei seinem Züchter Wilhelm Klausing in Diepholz zur Welt. Als Sohn des Pilot aus einer Watzmann-Mutter brachte der Hannoveraner jede Menge Talent für den Parcours mit. Nach seiner Körung in Adelheidsdorf absolvierte er dort 1995 auch seine Hengstleistungsprüfung, die er mit 136,32 Punkten als zweitbester Hengst im Teilbereich Springen abschloss. Der Braune bewies sich daraufhin selbst im Sport und war unter Joachim Winter in Springen bis zur Klasse S erfolgreich.

Auch Die Nachkommen von Perpignon machten schon mehrfach in den internationalen Parcours auf sich aufmerksam. Sein berühmtester Sohn ist wohl Perigueux, der mit Eva Bitter zum Titel bei den Deutschen Meisterschaften 2013 sprang und zahlreiche Große Preise gewann. Mit Professional Aircare siegte ein weiterer Perpignon-Nachkomme im Deutschen Spring-Derby in Hamburg 2015 – gemeinsam mit seinem Reiter Christian Glienewinkel. Letzterer hat mit Persaldo und Palermo übrigens auch aktuell noch zwei Söhne des Perpignon unter dem Sattel, mit denen er in der schweren Klasse unterwegs ist.

Perpignon hinterlässt fünf gekörte Hengste – darunter Perigueux – und sechs Staatsprämienstuten. Seine Erfolge in der Zucht bescherten ihm 2013 auch den Grande-Preis des Hannoveraner Verbandes.

„Perpignon und sein starker Siegeswille werden für uns unvergesslich bleiben!“, verabschiedete sich das Langestüt Celle von dem Hengst. Dem möchten wir uns anschließen!