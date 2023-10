Charlotte Bettendorf verlässt den Stall von François Mathy

Neue Aufgaben für die Luxemburger Springreiterin Charlotte Bettendorf. Sechs Jahre lang hat sie hoch erfolgreich die Pferde aus dem belgischen Handelsstall von François Mathy vorgestellt. Nun warten neue Aufgaben auf sie.

Und die führen sie zurück in den Schoß der Familie. Auf ihrer Instagram-Seite hat Charlotte Bettendorf bekannt gegeben, dass sie sich dem „Familienunternehmen anschließt“ und ihrem Vater, um die Pferde aus eigener Zucht zu fördern. Sie werde aber auch weiterhin Pferde für andere Besitzer reiten und „bei bestimmten Pferden“ auch weiterhin mit François Mathy zusammenarbeiten.

Sechs Jahre lang ritt Charlotte Bettendorf die Pferde im Besitz des „Ecurie François Mathy“. Da war beispielsweise die Selle Français-Stute Raia d’Helby, mit der sie Große Preise in Offenburg und Münster gewann und darüber hinaus den Preis von NRW in Dortmund usw. Sie war es auch, die die heute mit Henrik von Eckermann hoch erfolgreiche Glamour Girl in den Sport gebracht hat, oder die heute unter den Porter-Brüdern für die USA springende Hope Street.

Demnächst wird sie dann noch häufiger als bisher auf Pferden mit dem Nachnamen „du Gibet“ reiten, denn das Haras du Gibet ist die Zuchtstätte der Familie Bettendorf, angesiedelt in Junglinster.

