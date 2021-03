CHIO Aachen auf späteren Termin verschoben

Die gute Nachricht zuerst: Der CHIO Aachen 2021 soll stattfinden! Allerdings nicht wie geplant Ende Juni, sondern erst vom 10. bis 19. September. Wie viele Zuschauer dann live in der Soers mitfiebern können, ist allerdings noch unklar.

Schon Anfang März war eine mögliche Terminverschiebung für das Weltfest des Pferdesports im Gespräch gewesen, nun hat der Weltreiterverband FEI den neuen Termin vom 10. bis 19. September offiziell bestätigt. „Die Vorfreude auf den CHIO Aachen 2021 ist riesig, dabei stehen natürlich Gesundheit und Sicherheit an erster Stelle“, sagt Frank Kemperman, der Vorstandsvorsitzende des ausrichtenden Aachen-Laurensberger Rennvereins e.V. (ALRV). Angesichts der aktuellen Situation rund um die Corona-Pandemie, seien die Organisatoren glücklich einen späteren Ausweichtermin gefunden zu haben.

„Der CHIO Aachen 2021 wird ein Top-Turnier werden, so wie wir es kennen mit allen fünf Disziplinen und den besten Reitern und Pferden“, so Kemperman. Allerdings ist noch nicht sicher, wie viele Zuschauer im September tatsächlich in die Soers kommen dürfen. Daher können bereits für den CHIO Aachen 2021 gekaufte Tickets auf den CHIO Aachen 2022 umgebucht werden. Alternativ kann das Geld auch erstattet oder gespendet werden.

„Wir gehen davon aus, Mitte Juni zu wissen, welche Zuschauerkapazitäten möglicherweise erlaubt sind“, berichtet Frank Kemperman. Dann soll auch der Ticketverkauf für den CHIO Aachen 2021 starten.

Weitere Infos: www.chioaachen.de

Voller Terminkalender

Der neue Termin im September sorgt dafür, dass sich im Spätsommer und Herbst ein großes Pferdesportevent an das nächste reiht – sofern die Turniere wie geplant stattfinden können. Aktuell sieht der Kalender damit wie folgt aus:

11.8. bis 15.8.: Bundeschampionate in Warendorf

25.8. bis 29.8.: Deutsches Spring- und Dressur-Derby in Hamburg

26.8. bis 29.8.: Weltmeisterschaften junge Dressurpferde in Verden

30.8. bis 4.9.: Europameisterschaften Springen in Riesenbeck

7.9. bis 12.9.: Europameisterschaften Dressur in Hagen a. T. W.

10.9. bis 19.9.: CHIO Aachen

16.9. bis 19.9.: Weltmeisterschaften junge Springpferde in Lanaken