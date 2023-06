Dr. Andreas Jacobs folgt auf Albert Darboven an Spitze von Verein Pferdezentrum Horner Rennbahn

Wechsel an der Spitze des Vereins Pferdezentrum Horner Rennbahn e.V. in Hamburg. Auf Albert Darboven folgt Dr. Andreas Jacobs.

Neuer Vorsitzender des Verein Pferdezentrum Horner Rennbahn e.V. in Hamburg: Dr. Andreas Jacobs folgt auf Albert „Atti“ Darboven. Der 59-jährige aus der Kaffeedynastie hatte von seinem Großvater Walter das Faible für Galopp-Sport und Vollblutzucht geerbt. Als Unternehmer und Präsident der Stiftung Gestüt Fährhof bei Bremen ist er weltweit aktiv. Jacobs wurde im Juni einstimmig gewählt. Er folgt im Amt auf Darboven, der in das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Elisabeth Kiausch, die bislang bekleidete, kandidierte nicht mehr.

Das bedeutende Anliegen des Vereins ist das Thema Doppelrennbahn in Hamburg-Horn. Angedacht ist ein gemeinsamer Standort für die Galopp-Events wie das jetzt am 25. Juni 2023 beginnende Derby-Meeting (bis 2. Juli) des Hamburger Renn-Clubs e.V. sowie des Trabrennsports, der derzeit noch in Hamburg-Bahrenfeld beheimatet ist. Das Projekt ist schon lange angedacht, die Realisierung ist aber noch nicht projektioniert. Gegründete wurde der Verein Pferdezentrum Horner Rennbahn im Jahr 2000. Andreas Jacobs will nun zunächst den Kontakt zu den “Galoppern und Trabern” intensivieren.