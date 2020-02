Dressurpferdeweltmeister Zucchero ist tot

Das ist ein Schock! Wie Frederic Wandres auf seiner Facebook-Seite mitteilt, ist der Oldenburger Wallach Zucchero gestorben, mit dem er 2019 noch Weltmeister der jungen Dressurpferde wurde.

Zucchero ist gestorben. Schuld war eine Kolik, wie Wandres gegenüber Eurodressage sagte. Sie hätten alles versucht. Leider vergeblich. Für Frederic Wandres ein furchtbarer Verlust!

Er schreibt auf Facebook: „Er war mein Bester … in vielerlei Hinsicht – mein bester Pferdepartner und mein bester Pferdefreund. Ich erinnere mich an viele, wenn nicht sogar an alle Momente, die wir zusammen hatten. Vom ersten Ritt dreijährig bis zum ersten Mal auf Kandare. Noch nie hatte ich so ein Pferd, umso schwerer fällt es mir jetzt, ohne ihn weiter zu gehen.“

Mit Zucchero verbindet ihn eine sehr intensive und hoch erfolgreiche Zeit. Der Oldenburger v. Zonik-Prince Thatch xx (Z.: Hans-Heinrich Brüning) begann seine sportliche Karriere als Hengst, ist aber inzwischen Wallach. Frederic Wandres war immer der Mann an seiner Seite und in seinem Sattel. Gleich die allererste gemeinsame Prüfung gewannen sie. Und es gab nur wenige Gelegenheiten, bei denen der Dunkelbraune überhaupt geschlagen wurde.

Fünfjährig wurde er Vierter bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde und holte sich anschließend den Titel des Bundeschampions in Warendorf. Sechsjährig führte Zucchero das Feld bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde an, ließ sogar den gehypten Millionenhengst und Vorjahressieger Revolution unter Andreas Helgstrand hinter sich.

Frederic Wandres bedankt sich bei allen, die „dazu beigetragen haben, unsere gemeinsame Zeit auf gewisse Art und Weise besonders gemacht zu haben und bis zum Schluss alles gegeben zu haben“. Ein großer Verlust!

