Ehrenpräsident des Oldenburger Pferdezuchtverbandes Maximilian Graf von Merveldt wird 90

Ein Leben im Dienste der Oldenburger Pferde – dieser Ausdruck wird dem Lebenswerk von Maximilian Graf von Merveldt mit Blick auf sein Wirken in jedem Fall gerecht. Am 16. April begeht er nun seinen 90. Geburtstag.

Aufgewachsen in Vechta, der Heimat des Oldenburger Pferdezuchtverbandes, übernahm Maximilian Graf von Merveldt 1956 seinen Heimatbetrieb, das „Gut Füchtel“, um dort neben der Land- und Forstwirtschaft auch die Pferdezucht zu etablieren. Mit Erfolg: Heute ist der traditionelle Familienbetrieb abseits der alteingesessenen Schwerpunkte vor allem auch für die Zucht exklusiver Oldenburger Dressurpferde bekannt – eines der wohl prominentesten Beispiele stellt der Hengst Floriscount OLD dar. Bis zu 100 Pferde finden mittlerweile auf der Anlage Platz, darunter Zuchtstuten, Jung- und Sportpferde.

Verdienste für Oldenburger

Nachdem von Merveldt 1956 in die Vorstände der Pferdevereinigung für Pferdeleistungswesen und der Landesreitschule Vechta gewählt wurde, führte sein Weg ihn 1969 in den Verbandsausschuss der Züchter des Oldenburger Pferdes. Von 1972 bis 1991 war er Präsident des Verbandes und begleitete in dieser Zeit nachhaltig die züchterische Entwicklung des Oldenburger Pferdes vom Wagenpferd zum Reitpferd. Ebenso war er Vorsitzender der Landesreit- und Fahrschule Vechta. Von 1981 bis 1993 wurde er schließlich Mitglied im Vorstand Zucht der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN).

Auch abseits des Reitsports engagiert

Doch nicht nur der Pferdesport in Vechta und Umgebung profitierte von seinem Engagement. Auch in Politik, Land- und Forstwirtschaft engagierte sich lange Jahre ehrenamtlich. So war er beispielsweise ebenso im Golfclub Vechta-Welpe über Jahrzehnte aktiv und war unter anderem an der Planung und Umsetzung des Golfplatzes dort beteiligt.

Für sein vielfältiges Engagement wurde von Merveldt bereits mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt. So erhielt er unter anderem 1992 die Gustav-Rau-Medaille, sowie 1993 das Deutsche Reiterkreuz in Silber. Durch den Oldenburger Verband wurde ihm 2012 die Ehre zuteil, als erste Person mit der goldenen Ehrennadel mit Brillant ausgezeichnet zu werden. Doch auch abseits des Pferdesports wurden seine Verdienste anerkannt. Er ist Träger des Bundesverdienstkreuzes und des Staatsehrenpreises.

