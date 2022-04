Oudkarspel: Greta Busacker und Scrabble vorn im CCI3*, Mutter Ingrid weiter mit Doppelspitze im CCI4*

Es läuft für den Stall Klimke bei den North Holland Horse Trials in Oudkarspel. Greta Busacker siegte mit ihrem Dressurergebnis und ihre Mutter Ingrid Klimke konnte ihre Doppelführung aus der Dressur verteidigen.

Der CCI3*-S endet bereits heute in Oudkarspel. Nach der gestrigen Dressur hatten die beiden U21-Europameister Greta Busacker und Scrabble auf Rang zwei gelegen hinter Sophie Leube und Jadore Moi. Doch bereits im Springen konnten sie sich an die Spitze vorarbeiten, nachdem Leube zwar keinen Spring-, aber 0,4 Zeitfehler gesammelt hatte. Im Cross ließen sich Busacker und ihr OS-Rappe dann ebenfalls nichts zuschulden kommen und standen somit schon vor dem Ende der Prüfung als Sieger fest mit ihrem Dressurergebnis von 26,2 Minuspunkten.

Hanna Knüppel und Levinio blieben ebenfalls doppelnull und konnten sich so mit ihren 27,2 Miuspunkten aus der Dressur von Rang drei auf Platz zwei vorarbeiten. Leube und Jadore Moi wurden letztlich Dritte mit 27,9 Minuspunkten.

CCI4*-S

Die Vier-Sterne-Kurzprüfung in Oudkarspel endet erst morgen. Heute war Geländetag und Ingrid Klimke konnte ihre Doppelspitze halten. Innerhalb der erlaubten Zeit kam keines der 16 Paare der Prüfung ins Ziel, zwei Paare gaben auf, aber keines schied aus. Mit ihrem inzwischen 18-jährigen Routinier Hale Bob gab es 7,6 Zeitfehler zu den 23,7 Minuspunkten aus der Dressur. Damit haben sie nun 31,3 Minuspunkte auf dem Konto und führen mit Weile vor dem Rest des Feldes vor dem morgigen Abschlussspringen.

An zweiter Stelle folgt mit 37,4 Minuspunkten Bobbys Stallkollegin Siena just do it. Die zehnjährige Westfalen-Stute v. Semper Fi hatte 9,6 Zeitstrafpunkte auf dem Konto im Cross. Arne Bergendahl und sein ebenfalls westfälisch und dazu noch selbst gezogener Chequille-Sohn Checkovich lieferten mit 0,8 Zeitfehlern das beste Ergebnis im Cross und arbeiteten sich damit von Platz neun nach der Dressur auf aktuell Rang drei vor (38,8 Minuspunkte).

Alle Ergebnisse finden Sie hier.