Equitana: Der Innovationspreis geht an …

Zehn Kategorien, 56 Nominierte, acht Jury-Mitglieder und viel Kopfzerbrechen: Die Gewinner des Innovationspreises der Equitana 2017 stehen fest.

Die Entscheidungen waren nicht einfach, die Konkurrenz stark: In zehn Kategorien gab es den Innovationspreis 2017 zu gewinnen. Unter 56 Nominierungen musste die achtköpfige Jury, zu der auch St.GEORG-Chefredakteur Jan Tönjes gehörte, die Gewinner ermitteln. Jetzt stehen sie fest.

Kategorie Stall-, Hallen- und Reitplatzbau

Schutz vor der harten Bande im Falle eines Sturzes bietet die Firma Viebrockreithallen GmbH mit dem Sicherheitsbumper ALEXANDRA. Das Produkt soll die Verletzungsgefahr bei oft hart verbauten Außenplatzbegrenzungen vermindern. Neben der Dämpfung bietet es dank LED-Beleuchtung Pferd und Reiter eine bessere Sicht, für die Jury eine überzeugende Vorstellung.

Weide-, Stalltechnik und -bedarf

Futterangaben oder Trainingspläne auf dem Stallschild leicht ändern? Kein Problem mehr dank der Firma pro-equi mit dem pro-equi electronic stable label (esl). Bei diesem Produkt handelt es sich um ein digitales, batteriebetriebenes Boxenschild. Die Daten auf dem Schild können zentral über eine Software geändert werden. So soll die Kommunikation zwischen Pferdebesitzer, Betriebsleiter und Stallpersonal vereinfacht und verbessert werden. Was die Jury besonders überzeugte: Das Display arbeitet in mehreren Farben und Sprachen, sodass Hinweise zu Fütterung oder Medikation nicht mehr übersehen oder falsch verstanden werden können

Fütterungs- und Tränkentechnik

Unangefochtene Spitze: die HAU GmbH mit ihrer HAU Heukiste. Sie ist mit einem Heunetz kombiniert und soll dem Pferd bessere Futteraufnahme ermöglichen. Die Heukiste kann auf der Stallgasse befüllt und dann in die Box gerollt werden, so soll sie den Arbeitsalltag des Stallpersonals erleichtern. Die Innovationspreis-Jury rät: Die Größe von Pferd und Kiste sollten zueinander passen.

Futtermittel

Praktisch für unterwegs: das Feuchtfutter My Mash von der Firma EMMA Eventing GmbH. Es handelt sich dabei um ein Convinience-Mash, das ohne viel Vorbereitung schnell verfüttert werden kann. Das Mach ist bereits mit Wasser vermengt. Deshalb nur Tüte aufreißen, füttern, fertig.

Pflege und Gesundheit

Überzeugt hat die Firma iHr-Medizingeräte und Vertrieb e.K. mit dem Desinfektionsmittel PUR-HOCL. Die Wirksamkeit des Produkts wurde von der DLG nachgewiesen. Das Besondere: Dieses Desinfektionsmittel wird auf der Basis hypochlorider Säure produziert. Nach der Anwendung hinterlässt es keine Rückstände sondern zerfällt zu Wasser.

Reit- und Arbeitskleidung, Sicherheitsprodukte

Nicht mehr unbeweglich wie der sprichwörtliche Käfer auf dem Rücken? USG United Sportproducts Germany GmbH hat mit dem Precto Evolution beim Innovationspreis die Nase vorn. Bei diesem Protektor wird der Reiter nicht durch harte Platten sondern durch flexible Waben geschützt. Das Produkt ist schon für Kinder ab drei Jahren geeignet. Durch seine Flexibilität bietet er einen hohen Tragekomfort.

Ausrüstung Pferd und Trainingstechnik

Komfortabel für den empfindlichen Pferdekopf: Sieger ist die Sattlerei Henning mit dem Free Motion System (FMS). Der Trensen- und Kandarenzaum mit englischem Reithalfter überzeugte die Jury mit klassischer Handwerkskunst. Der Nasenriemen wurde so modifiziert, dass die Weichteile am Pferdekopf nicht mehr auf die Kanten der oberen Zahnreihe gedrückt werden.

Fahrzeuge und Anhänger

Hier nimmt die Firma Humbaur GmbH mit dem Humbaur EquiGuard den Sieg mit nach Hause. Der EquiGuard überzeugt durch eine funktionale Panikentriegelung bei der lediglich die Transportsicherungsstange und nicht die gesamte Halterung gelöst wird. Das System bietet drei unterschiedliche Einstellhöhen, sodass es für verschieden große Pferde geeignet ist.

Nachhaltigkeit/Corporate Social Responsibility

Mit dem Dressursattel Tru nature konnte Joh’s Stübben GmbH überzeugen. Umweltschonend und sogar trinkbar: Der Gerbstoff des Sattelleders besteht aus Olivenbaumblättern, die bei der Olivenernte zu Boden fallen und sonst verbrannt würden.

Der Jurysonderpreis

Den Sonderpreis erhält in diesem Jahr die Viebrockreithallen GmbH für ihren Vernebler für den Stall. Der Vernebler bindet Staub, vertreibt Insekten und sorgt für Kühlung im Pferdestall. Das System kann automatisch arbeiten oder per App gesteuert werden.

Weitere Informationen zu den siegreichen Produkten gibt es hier.