Fibonacci wieder bei Meredith Michaels-Beerbaum

Vor wenigen Stunden teilte Meredith Michaels-Beerbaum auf ihrer Facebook-Seite mit, dass ein alter Bekannter wieder in ihrem Stall steht. Beziehungsweise auf ihrer Weide.

Es handelt sich um keinen Geringeren als Meredith Michaels-Beerbaums Olympiapartner von Rio 2016, Fibonacci. MMB hat ein Foto des Schimmels gepostet mit den Worten: „Schaut mal, wer wieder im Lande ist und nun seine Rente bei uns genießen wird!“

„Nacho“ wie Fibonacci genannt wird, ist erst 14 Jahre alt. Nach den Olympischen Spielen in Rio, wo der For Feeling-Sohn mit Michaels-Beerbaum zur Bronzemedaille des deutschen Teams beitrug, wurde er verkauft. Seit dem Frühjahr 2017 ging er unter der US-Amerikanerin Lillie Keenan.

Mit ihr gehörte Fibonacci unter anderem zum Team, das 2017 den Nationenpreis in Spruce Meadows gewann. Zwischenzeitlich ging er auch unter Keenans Trainer Cian O’Connor, ehe die 22-Jährige dann wieder selbst in den Sattel stieg. Das letzte Turnier des Paares ist nun ziemlich genau ein Jahr her.

Warum Fibonacci nun zu ihr zurückgekehrt ist, schreibt Meredith Michaels-Beerbaum nicht. Wir werden diese Meldung aktualisieren, sobald wir Näheres darüber wissen.

