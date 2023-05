FN-Defizit für Jahr 2022: Mitglieder von Reitvereinen und Züchter sollen mehr zahlen

Mit einem Defizit von knapp 770.000 Euro hat die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) das Jahr 2022 abgeschlossen. Gebührenerhöhungen in den Bereichen Vereine, Turniersport und Pferdezucht sollen dafür sorgen, dass 2023 unterm Strich eine andere Zahl steht.

Finanziell ist das Jahr 2022 für die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) schlecht, aber nicht so schlecht wie erwartet verlaufen. Der Geschäftsbericht, der auf der Jahrestagung der FN in München vorgestellt wurde, weist ein Minus von 769.000 Euro aus. Das sind immerhin 42.000 Euro weniger als veranschlagt. Die Planung hatte ein Defizit von 811.000 Euro veranschlagt. „Die Gesamterträge fielen um etwa 400.000 Euro höher aus als dieses zunächst eingeplant war. Insbesondere die Erträge aus Dienstleistungen haben sich im Vergleich zur Planung deutlich erhöht. Die Rückgänge im Turniersport hatten wir höher eingeschätzt“, erläuterte René Straten, FN-Geschäftsführer für den Bereich Personal und Finanzen.

FN-Defizit dank hoher Personalkosten

Der höchste Posten in der Auflistung der Ausgaben sind die Personalkosten. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Warendorf waren 8,768 Millionen Euro kalkuliert, es wurden aber knapp 230.000 Euro mehr, 8,994 Millionen. Hintergrund ist die positive Entwicklung des Turniersports im Vergleich zu den (Corona-)Vorjahren. Für die Abwicklung der Veranstaltungen von Nennung bis Ergebnisverwaltung wurden mehr Mittel als prognostiziert benötigt.

7,84 Millionen Euro verschlingt der Posten „Förderung Spitzensport/DOKR (Deutsches Olympiade Komitee für Reiterei). Das sind knapp 700.000 Euro mehr als 2021. 2023 sind noch mal über einen halbe Million Euro mehr veranschlagt, weil die Disziplinen Para-Dressur, Voltigieren und Fahren seit Januar auch vom DOKR unterstützt werden. Allerdings sind auch hier die Mittel des Bundesinnenministeriums um 316.000 Euro gestiegen. Knapp 2,5 Millionen Euro schießt der Bund zu für den Spitzensport. Insgesamt werden etwas über drei Millionen Euro an Bundeszuschüssen im Haushalt 2022 ausgewiesen.

Wer soll FN-Defizit bezahlen?

Um die FN aus den roten Zahlen zu bekommen, werden verschiedene Gebühren, die die Deutsche Reiterliche Vereinigung erhebt, ansteigen. 1,50 Euro pro Vereinsmitglied müssen zusätzlich nach Warendorf überwiesen werden. Das hat der Verbandsrat in geheimer Wahl beschlossen. Dass nicht alle Vertreter begeistert von dieser Finanzierung sind, belegt das Ergebnis der Abstimmung: ein Mehrheit von 103 zu 63 Stimmen bei 24 Enthaltungen für die „Beitragsanpassung“. Außerdem wird Turnierreiten teurer. Für das Jahr 2023 hat der geschäftsführende Vorstand beschlossen, die Turniersportgebühren um zwei Euro zu erhöhen, „erstmals nach 2004 – eine moderate Anpassung“, wie es in der Pressemitteilung zum FN-Defizit heißt.

Und auch die Züchter sollen helfen, die leeren Kassen zu füllen: Von den 25 deutschen Pferdezuchtverbänden sollen 165.000 Euro zusätzlich nach Warendorf überwiesen werden.

Ein Kostentreiber sei die Digitalisierung, heißt es. Kosten, die für „ca. 50 Server, ca. 250 PCs, ca. 200 Telefone, ca. 3 km Glasfaserkabel, ca. 2 km Netzwerkkabel“ anfallen. Jährlich würden ca. 34 Mio. Ergebnisdatensätze, ca. 4 Mio. Pferde, ca. 2 Mio. Personen bearbeitet bei ca. 900.000 Nennvorgänge per annum würden ca. 2 Mio. Startplätze von ca. 3.500 Turniere zu+ ca. 5 Mio. Buchungsvorgängen führen. Dabei fielen 4 Mio. E-Mails (davon 2 Mio. Spam) an.

Bei der Finanzierung soll die Erhöhung der Gebührordnung helfen. „Diese wird dringend benötigt, um insbesondere die unumgänglichen Prozesse der Digitalisierung im Bereich IT umsetzen zu können, aber auch Themen wie Social License und Nachhaltigkeit“, so der FN-Geschäftsführer für den Bereich Personal und Finanzen.

In den Jahren 2024 und 2025 will man das FN-Defizit in den Begriff bekommen haben und wieder positive Zahlen im Abschluss vorweisen können.

Der Jahresbericht der Deutschen. Reiterlichen Vereinigung (FN) ist hier nachzulesen.

