Jessica von Bredow-Werndl zurück an der Spitze der Weltrangliste, Sönke Rothenberger Aufsteiger des Monats

Die Dressur-Weltranglisten wurden aktualisiert. Jessica von Bredow-Werndl hat die Spitze der Reiter zurückerobert und auch dahinter hat sich einiges getan. Aufsteiger des Monats: Sönke Rothenberger bei den Zwei- und Zepter bei den Vierbeinern.

Im Herbst 2022 ritt Jessica von Bredow-Werndl bei der Weltcup-Qualifikation in Lyon das erste Turnier nach ihrer Babypause. Dort, wie auch bei allen anderen Auftritten seither, sind sie und ihre Olympiasiegerin Dalera ungeschlagen. Die erste Krönung der Saison war der Weltcup-Titel vor wenigen Wochen in Omaha. Dort sammelte sie die Punkte, mit denen sie Weltmeisterin Charlotte Fry – in Omaha nicht am Start – auf den zweiten Platz der Weltrangliste verwiesen hat.

Dritte hinter der Britin Charlotte Fry ist nach wie vor Isabell Werth. Eine der Aufsteigerinnen diesen Monat ist Nanna Skodborg Merrald (DEN), die von Platz sechs auf vier sprang. Für Dinja van Liere (NED), die als eine der Favoritinnen zum Weltcup-Finale nach Omaha gereist war, dort aber nicht teilnehmen konnte, weil Hermes nicht fit war, ging es einen Platz abwärts von Rang vier auf fünf.

Vorher Fünfte, nun Sechste lautet die Monatsbilanz von Carina Cassøe Krüth (DEN). Patrik Kittel (SWE) konnte seinen siebten Platz verteidigen. Ingrid Klimke ist um einen Platz nach vorn gerückt, von neun auf acht. Dabei tauschte sie Plätze mit ihrem Mannschaftskollegen der WM in Herning, Benjamin Werndl. Der ist nun Neunter. Frederic Wandres sprang von Platz elf in die Top Ten und ist Zehnter.

Weitere Deutsche unter den Top 50

12. (vorher 19.) Dorothee Schneider

13. (15.) Helen Langehanenberg

27. (30.) Matthias Alexander Rath

35. (173.) Sönke Rothenberger

38. (67.) Fabienne Müller-Lütkemeier

Damit steht auch fest, wer den Titel „Aufsteiger des Monats“ verdient hat. Einen solchen Sprung wie Sönke Rothenberger nach seinen Auftritten mit Fendi bei den Horses & Dreams ist keinem der Reiter unter den Top 50 gelungen. Dazu muss man wissen, dass die Punkte, nach denen die Reihenfolge auf der Weltrangliste bestimmt wird, auf Basis der Prozente errechnet werden, die die Reiter bei internationalen Turnieren erreicht haben.

Die gesamte Rangliste finden Sie hier.

Weltrangliste der Pferde

Auch bei den Pferden hat Dalera sich die Spitzenposition zurückerobert und Glamourdale ist nun Zweiter. Dahinter liegen Isabell Werths Emilio und Quantaz auf den Plätzen drei und vier. Fünfte ist nach wie vor Carina Cassøe Krüths Danciera. Für Dinja van Lieres Hermès ging es drei Plätze abwärts, von Rang drei auf sechs. Ingrid Klimkes Franziskus hat zwei Plätze im Ranking gut gemacht und ist nun Siebter. Vierbeiniger Aufsteiger des Monats ist Nanna Skodborg Merralds Zepter, der in Omaha von Rang 104 auf Platz acht piaffierte. Vorher Siebter nun Neunter: Patrik Kittels Touchdown. Frederic Wandres‘ Bluetooth ist zusammen mit seinem Reiter in die Top Ten eingezogen. Vorher war er Zwölfter.

Die vollständige Rangliste der Pferde kann man hier einsehen.