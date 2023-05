„Qualitätsbetrieben gehört die Zukunft“ 2023: bewerben noch bis zum 31. Juli möglich!

Ab sofort können interessierte Pferdebetriebe sich wieder zum bundesweiten Wettbewerb „Qualitätsbetrieben gehört die Zukunft“ von Schade & Partner bewerben. Vereine, Pensionsställe, Ausbildungs-, Zucht- und Aufzuchtbetriebe sind willkommen – Rassen und Disziplinen spielen keine Rolle.

Den 18. November können sich Interessierte schon mal rot im Kalender anstreichen – es ist der Tag, an dem zum 18. Mal die Sieger und Prämierten des Wettbewerbs „Qualitätsbetrieben gehört die Zukunft“ von der Fachberatung für Pferdebetriebe Schade & Partner ausgezeichnet werden!

Der Wettbewerb blickt auf eine lange Tradition zurück. Die ausgezeichneten Pferdebetriebe waren in der Geschichte des Wettbewerbs bei weitem nicht nur die mit den höchsten Preisen und größtem Luxus. Nein, honoriert wird von der Fachjury, die sich nach Sichtung der Bewerbungsunterlagen auch vor Ort ein Bild vom Betrieb machen wird, wenn das Bestmögliche aus einem Betrieb herausgeholt wurde. Sie sollen für die Pferdehaltung in Deutschland ein gutes Vorbild sein. In zwei Kategorien kann man sich bewerben:

Kategorie Ausbildungs- und Pensionsbetriebe aller Disziplinen, Reit- und Fahrvereine jeder Art

z. B. Reit- und Fahrpferde, Wanderreit- und Freizeitpferde, Gnadenbrotpferde, Vereine jeder Disziplin mit

mindestens 15 Pferden.

Kategorie Zucht- und Aufzuchtbetriebe (jeder Rasse)

mindestens 15 Pferde, darunter mindestens 4 Zuchstuten

Auch reine Zucht- oder Aufzuchtbetriebe haben die Chance auf das begehrte Stallschild. Sie müssen folgende Anforderungen erfüllen:

reine Zuchtbetriebe: mindestens 5 Zuchtstuten

reine Aufzuchtbetriebe: mindestens 15 Aufzuchtpferde

Wer es bis zur feierlichen Prämierung am 18. November schafft, den erwartet nicht nur dieser Teil, sondern auch eine Fachtagung, in deren Rahmen der Wettbewerb jedes Jahr ausgetragen wird. Zu den Inhalten dieser Fachtagung erfahren Sie an dieser Stelle demnächst mehr.

Mehr Informationen zur Bewerbung zum Wettbewerb „Qualitätsbetrieben gehört die Zukunft“ 2023 finden Sie hier.

