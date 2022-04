FN-Leiter Turniersport Fritz Otto-Erley feiert 65. Geburtstag

Er zählt zu den „Rundum-Fachleuten“ des organisierten Pferdesports und ist eines seiner bekanntesten Gesichter: Fritz Otto-Erley. Der FN-Leiter Turniersport feiert am 17. April seinen 65. Geburtstag.

Schon seit der Jugend war der Reitsport eine Leidenschaft des in Warendorf beheimateten Fritz Otto-Erley. So nahm er als bereits erfahrener Vielseitigkeits-, Dressur-, Spring und Jagdreiter während seines Studiums in Berlin und Marburg häufig an Studentenreitturnieren bis zu den Deutschen Hochschulmeisterschaften teil. Seine Position als Disziplinchef Reiten im Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband (ADH) von 1982 bis 1986 und seine Mitgliedschaft im Organisationskomitee der ersten Studenreiter-EM im Jahr 1985 ebneten den Weg für den beruflichen Werdegang von Otto-Erley.

Seit 1987 bei der FN

Die Karriere des Wahl-Warendorfers bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) begann am 1. August 1987. Dort war Fritz Otto-Erley zunächst als Nachwuchsführungskraft tätig, wurde dann Referent und später Abteilungsleiter der Bereiche Turnier- und Spitzensport. Darüber hinaus ist er seit 1994 stellvertretender Geschäftsführer des FN-Bereichs Sport und des Deutschen Olympiad-Komitees für Reiteri (DOKR).

Somit war er als Assistent unter dem Chef de Mission Reinhard Wendt bei Olympia in Atlanta (USA), Sydney (AUS) und Athen (GRE) tätig und betreute zudem die Weltmeisterschaften in Den Haag (NED), Rom (ITA), Jerez de la Frontera (ESP) und Lexington (USA). Bei zahlreichen Championaten und hochkarätigen Veranstaltungen fungierte er als Disziplinmanager oder Turnierleiter. 2007 wurde Otto-Erley mit dem Amt des DOKR-Koordinators Fahren noch eine weitere Aufgabe zuteil. Als Equipechef fuhr er mit den deutschen Gespannfahrern zu mehreren Championaten. Für sein Engagement in diesen Bereichen erhielt der nun 65-Jährige erst kürzlich das Bronzene Wagenrad der Fachgruppe Fahren des Deutschen Reiter- und Fahrerverbandes (DRFV).

Auch das ist jedoch noch längst nicht das Ende der Fahnenstange. Zwei Jahrzehnte lang war Fritz Otto-Erley als FEI Steward General quasi oberster Steward für Deutschland, ist zudem Technischer Delegierter Vielseitigkeit und Parcourschef für internationale Turniere. Er ist Richter, Reitwart und Mitgestalter des deutschen Reitsport-Regelwerks. Letzteres überarbeitet er als Leiter des nationalen Turniersports gemeinsam mit den Landespferdesportverbänden und der Deutschen Richter-Vereinigung (DRV) immer wieder neu.

Neben seiner ebenso Reitsport-begeisterten Familie hält Otto-Erley auch sein Ehrenamt als Mitglied des örtlichen Reit- und Fahrvereins Warendorf auf Trab. Zudem ist er politisch aktiv und wurde Ende 2020 für die CDU in den Warendorfer Stadtrat wiedergewählt.

St.GEORG wünscht alles Gute zum Geburtstag!