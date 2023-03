Friedensglockentreck vom 4. bis 6. April: Jetzt noch anmelden und mitreiten oder -fahren!

Vor 375 Jahren wurde der Westfälische Frieden geschlossen, der zum Ende des dreißigjährigen Krieges führte. Das nimmt der Verein Friedensglocken e. V. in diesem Jahr zum Anlass, mit einem Pferdetreck vom 4. bis 6. April von Münster nach Osnabrück. Wer mitreiten möchte, kann sich noch anmelden.

Die aus Militärschrott gegossene Friedensglocke begleitet den Treck mit ihrem Geläut und soll die Botschaft vermitteln: Frieden ist keine Selbstverständlichkeit. Am Dienstag, den 4. April startet der Pferdetreck in Münster und hat die historische Figur des schwedischen Gesandten mit dabei. Dieser soll sinnbildlich für erfolgreiche diplomatische Anstrengungen zur Beendigung eines Kriegsgeschehens stehen.

Halt macht der Pferdetreck dann zum ersten Mal auf dem Marktplatz der „Pferde-Hauptstadt“ Warendorf. Friedensglocke und die Gruppe der Reiter, Pferde und Kutschen werden mit ihren Geräuschen sicherlich für viel Aufmerksamkeit sorgen! Erste Übernachtungsstätte ist dann das altehrwürdige Nordrhein-Westfälische Landesgestüt (dessen Gestütsleiter Dr. Felix Austermann wir übrigens in der St.GEORG-Ausgabe 2/2023 porträtiert haben, hier gibt es eine Leseprobe).

Weiter geht es dann am 5. April, mittwochs, zunächst auf einen kurzen Besuch zum Deutschen Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR). Von da aus nimmt der Pferdetreck Kurs auf das wunderschöne historische Rittergut Osthoff in Georgsmarienhütte – das übrigens auf eine mehr als 500-jährige Geschichte zurückblickt. Diese Kulisse werden Pferde und Reiter nutzen, um sich auszuruhen. Schließlich macht sich der Pferdetreck dann am 6. April auf den letzten Abschnitt in Richtung Domplatz von Osnabrück. Der schwedische Gesandte soll dort, wie vor 375 Jahren, feierlich empfangen werden.

Sowohl Reiter als auch Fahrer können sich noch anmelden, um den Friedensglockentreck oder Abschnitte davon zu begleiten. Das geht per E-Mail unter [email protected] oder telefonisch unter 0171/3257755.