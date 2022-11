Grand Prix-Pferd Amplemento von Malin Wahlkamp-Nilsson nach Österreich

Der elfjährige Württemberger Wallach Amplemento war in Deutschland unter schwedischer Flagge bekannt geworden. Nun zieht er um nach Österreich.

Der elfjährige Württemberger DSP-Wallach Amplemento v. Sir Oldenburg-Caprilli (Z.: Willy Waidelich) gehört seit 2018 der La Pomme HB, hinter die Familie Ramel steckt. Sie gaben das Pferd in Ausbildung zu Patrik Kittel, der den Wallach zunächst selbst ritt, ehe er ihn an Malin Wahlkamp-Nilsson abgab. Unter Kittel hatte der Wallach erste Drei-Sterne-Erfolge, mit seiner Stallreiterin wurde er international bekannt.

Unter anderem waren die beiden letztes Jahr Dritte bei den Schwedischen Meisterschaften und platzierten sich beim CHIO Aachen (Rang fünf mit der Mannschaft, Platz neun im Grand Prix Special). Dieses Jahr gewannen sie den Grand Prix in Verden und waren Zweite im Grand Prix Special. Zuletzt waren sie beim Turnier der Sieger in Münster am Start, wo sie 15. im Grand Prix waren und Zweite in der Kür.

Nun ist Amplemento nach Österreich verkauft worden und soll von Olympiareiter Christian Schumach vorgestellt werden, wie der gegenüber Eurodressage erklärte.