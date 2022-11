Deutsche Hochschulmeisterschaften 2022 – Deutschlands beste reitende Stundenten

In der Aachener Albert-Vahle-Halle fanden die Deutschen Hochschulmeisterschaften 2022. Die besten reitenden Studenten kommen aus Hamburg, Dortmund, Paderborn und Darmstadt.

Vier verschiedene Wertungen gibt es bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften: eine Mannschaftswertung nach Hochschulen, in die die Ergebnisse der Teilnehmer der jeweiligen Uni einfließen, und dann die Einzelwertungen Dressur, Springen und Kombiniert.

Die besten Reiter studieren offenbar in Hamburg. Jedenfalls konnte das Team WG Hamburg mit Christina Ellendt, Julian Schlobohm und Nele Lubina sich mit 61,75 Punkten gegen Dortmund (57,53) und Paderborn (56,61) durchsetzen. Für Dortmund ritten Céline Benfer, Celine Alexander und Theresa Velken. Für Paderborn stiegen Julia Thöne, Charlotte Tollhopf und Berrit-Marie Rohrbach in den Sattel.

In der kombinierten Wertung hatte die Dortmunderin Celine Alexander die Nase vorn. Sie war in der Dressur Vierte und im Springen Dritte geworden. Silber sicherte sich die Osnabrückerin Jana Teepker (3. und 5.), gefolgt von Julian Schlobohm von der siegenden Hamburger Mannschaft (2. und 9.) und Antonia von Baath aus Lüneburg (10. und 2.).

Damit ist schon mal klar, wer Silber und Bronze auf dem Viereck gewonnen hat, nämlich Julian Schlobohm und Jana Teepke. Der Titel ging an die Paderbornerin Julia Thöne, die mit ihrem eigenen Pferd Quinhagen bis einschließlich Klasse M** platziert ist.

Im Springen sicherte sich Jasper Robiné den Titel. Der Darmstädter, angehender Umweltingenieur, ist der ältere Bruder des Vielseitigkeitsreiters Jérôme Robiné und stammt aus einer züchtenden Tierarztfamilie, er ist also erblich vorbelastet, was Pferde angeht. In Aachen setzte er sich gegen Antonia von Baath durch. Die Lüneburger Studentin reitet sonst eher gegen Jaspers Bruder im Busch. Mit ihrer Bronzemedaille im Springen hatte Dortmunds Celine Alexander ihren Gesamtsieg perfekt gemacht.

Die Ergebnisse in der Übersicht finden Sie hier.