Jérôme Robiné zum zweiten Mal in Folge U25-Förderpreis-Sieger

Seine Siege in den Sonderwertungen der Vier-Sterne-Vielseitigkeitsprüfungen in Marbach, Wiesbaden und Luhmühlen trugen maßgeblich zur siegreichen Punktzahl von Jérôme Robiné bei. An zweiter Stelle rangiert die WM-Nominierte Alina Dibowski, gefolgt von Calvin Böckmann.

210 Punkte hat Jérôme Robiné nach allen Etappen auf seinem Konto. Der 24-jährige Sportsoldat und Mitglied der Warendorfer Perspektivgruppe Vielseitigkeit hatte es in Luhmühlen sogar fast in die Medaillenränge in der Wertungsprüfung für die Deutsche Meisterschaft geschafft. Seine letzten Punkte auf dem Weg zum Gesamtsieg sicherte sich Robiné nun am vorvergangenen Wochenende im CCI4*-S von Haras du Pin (FRA).

Der 24-Jährige, der durch Isabel Bonacker im Rahmen des Talentpools der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport gefördert wird, hat dabei gleich zwei Vier-Sterne-Pferde im Stall. Das sind Black Ice, ein zwölfjähriger irischer Wallach und Brave Heart, ein 14-jähriger Hannoveraner Wallach v. Balou du Rouet.

Europameisterschaften 2023 „reelles Ziel“

Nach seinem Erfolg in Wiesbaden vor einigen Wochen gab Peter Thomsen eine aussichtsreiche Prognose für Jérôme Robiné ab: „Bei Jérôme geht der Weg kontinuierlich bergauf. Ich könnte mir vorstellen, wenn das so weitergeht, sind die Europameisterschaften im kommenden Jahr ein reelles Ziel für ihn.“

Mit nur 21 Jahren wird die Zweitplatzierte des U25-Förderpreises in wenigen Wochen bereits zum ersten Mal die deutschen Farben bei einem Senioren-Championat vertreten – und zwar bei der WM in Pratoni! Alina Dibowski wird damit die jüngste Championatsteilnehmerin seit Jahrzehnten sein. Ihr vierbeiniger Partner dafür wird, wie er es auch für die U25-Förderpreis-Etappen war, der 13-jährige Barbados sein. Mit dem polnischen Wallach hatte sie bereits im Oktober 2021 im CCI4*-L von Boekelo (NED) ein gutes Ergebnis einfahren können und war auch in Marbach und Luhmühlen in diesem Jahr vorne platziert. In Haras du Pin war sie zudem zweitbeste Deutsche auf Rang drei und sammelte mit dem Sieg in der Sonderwertung dort nochmals 60 Punkte, was zu insgesamt 195 Punkten auf ihrem Konto führte.

Der amtierende Deutsche Meister der Jungen Reiter, Calvin Böckmann, folgt mit 130 Punkten auf Rang drei im U25-Förderpreis Vielseitigkeit. Er sammelte seine Punkte in den Drei-Sterne-Prüfungen von Luhmühlen und Radolfzell und bestritt in diesem Jahr seine ersten Vier-Sterne-Prüfungen. Dabei wurde er mit Altair de la Cense Vierter in der Sonderwertung des CCI4*-S in Marbach und schaffte nun am vergangenen Wochenende noch den Sprung aufs Podium des U25-Förderpreises. Grund dafür war seine Platzierung beim Vier-Sterne-Turnier von Arville (BEL) mit The Phantom of the Opera an achter Stelle, womit er zweitbester deutscher Reiter war.

Zehn Jahre U25-Förderpreis

Ein Jahrzehnt ist es nun her, dass der U25-Förderpreis ins Leben gerufen wurde, um Nachwuchstalenten im Vielseitigkeitssport den Sprung auf Vier-Sterne-Niveau zu erleichtern, indem sie sich auf diesem Niveau nicht ausschließlich mit den Senioren messen müssen. Initiator der Serie ist Prof. Dr. Bernd Heicke (den wir für den St.GEORG 6/2022 besucht haben, hier versandkostenfrei bestellbar), der ja unter anderem auch Unterstützer von Dorothee Schneider oder Julia Krajewski ist. Letztere war übrigens die erste Siegerin im U25-Förderpreis im Jahr 2012.

Unterstützung leistet der U25-Förderpreis auch in finanzieller Form. 1.500 Euro erhalten die jeweils besten drei in jeder Vier-Sterne-Wertungsprüfung als Ausbildungsgratifikation. Auf die drei Saisonbesten wartet darüber hinaus noch etwas Besonderes: Ein vom Bundestrainer begleiteter Start auf einem Vier-Sterne-Turnier. Das wird in diesem Jahr das CCI4*-Turnier in Lignieres in der Schweiz Ende September sein.

Mehr Informationen über den U25-Förderpreis Vielseitigkeit sowie alle Ergebnisse finden Sie hier.