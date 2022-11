Weltmeisterinnen-Vater St. Schufro zum DWB-Elitehengst ernannt

In wenigen Tagen erscheint St.GEORG 12/22. Wer unser „Pferd des Monats“ werden soll, stand früh fest. Dieses Pferd des Monats ist wenige Tage in Dänemark nun zum Elitehengst ernannt worden.

Die Rede ist von dem elfjährigen Hannoveraner Hengst St. Schufro, „Schuf“, wie er im Stall genannt wird. Der St. Moritz Junior-Sohn aus einer Don Schufro-Mutter (Z.: Joachim Wahlers) war Prämienhengst seiner Körung in Verden 2013 und wechselte dann für viel Geld nach Dänemark ins Gestüt Blue Hors.

St. Schufros Karriere scheint eher den umgekehrten Verlauf zu dem vieler anderer gefeierter Junghengste zu nehmen. Bei vielen früh hoch frequentierten Youngstern, die für teuer Geld nach ihren Körungen unter den Hammer kamen, sinkt die Nachfrage mit der Zeit. Bei St. Schufro stieg sie. Das dürfte im kommenden Jahr erst recht der Fall sein, schließlich sind seine Kinder spätestens seit dieser Saison in aller Munde.

Allen voran die Dänische Stute St. Paris, gefeierte Weltmeisterin der jungen Dressurpferde 2022 in Ermelo. Sie setzte sich bei den Fünfjährigen gegen die hoch dekorierten Hengste Vitalos und Fashion Prinz durch. Aber sie war nicht die einzige Botschafterin für St. Schufro an diesem Wochenende. In der internationalen Konkurrenz der Vierjährigen hatte mit St. Athletique ein weiteres seiner Kinder die Nase vorn. Außerdem stellte St. Schufro den gerade zum Schwedischen Meister der Vierjährigen gekürten Skyline To B, der hierzulande auch einen sehr erfolgreichen Sporttest abgelegt hat, als er noch in Lodbergen stationiert war.

Doch St. Schufro war in den letzten Jahren nicht nur mit Decken beschäftigt. Nanna Merrald Rasmussen hat aus ihm ein Grand Prix-Pferd gemacht. 2022 war seine erste internationale Saison, und die verlief so viel versprechend mit dem Nationenpreissieg in Falsterbo und dem zweiten Platz bei seinem ersten Weltcup-Auftritt in Vilhelmsborg, dass die dänische Mannschaftsweltmeisterin ihn als ihre Hoffnung für die Europameisterschaften 2023 bezeichnet.

www.ridehesten.com