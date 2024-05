Helgstrand: Prozess mit Spotify-Inhaber, deutscher Standort Gestüt Famos verkauft

Andreas Helgstrand ist in einen weiteren Prozess verwickelt. Die Ehefrau des Spotify-CEO Daniel Ek, Sofia, hat den dänischen Pferdehändler verklagt. Auch gegen eine Tierarztpraxis ist Klage eingereicht worden. Außerdem ist Helgstrand Germany nun nur noch Mieter auf dem Gestüt Famos, das von Maik Kanitzky erworben wurde.

Einmal mehr sorgt der dänische Pferdehändler Andreas Helgstrand für Schlagzeilen: Ihn erwartet ein Prozess in seiner Heimat und das Gestüt Famos, Standort von Helgstrand Germany in Syke bei Bremen, ist verkauft.

Sofia Ek strengt Prozess gegen Helgstrand an

Wie die Zeitung Nordjyske berichtet, hat die Schwedin Sofia Ek beim Gericht in Aalborg ein Verfahren angstrebt. Es soll sich um Vorgänge rund um einen Pferdekauf handeln. Alle Parteien, neben der Klägerin sind das Helgstrand Dressage und die Tierklinik Højgård Hestehospital Group, mit der Helgstrand zusammenarbeitet, wollten sich nicht weiter zu dem Vorgang äußern, schreibt das dänische Blatt. Allerdings bestätigte das Gericht das in zwei Fällen Schriftsätze vorliegen.

Es soll sich um das Pferd Quarton handeln, das unter einem starkem Atemgeräusch leidet. Eks Ehemann Daniel ist der CEO von Spotify. Das Wirtschaftsblatt Forbes schätzt sein Vermögen im Mai 2024 auf 4,8 Milliarden Dollar (etwa 4,42 Milliarden Euro).

Sofia Ek hatte auch den einst von Isabell Werth gerittenen Belantis von Helgstrand Dressage erworben. Werth, die sich mit der von Andreas Helgstrand ausgebildeten Stute Wendy Hoffnungen auf einen Olympiastartplatz macht, ist eine regelmäßige Kundin von Andreas Helgstrand. Belantis war zunächst von Andreas Helgstrands Sohn Alexander Yde im Sport erfolgreich geritten worden.

Helgstrand Germany nur noch Mieter auf Gestüt Famos

Nachdem Helgstrand Dressage im vergangenen Jahr Geschäftszahlen vorgelegt hatte, die weit unter denen der Vorjahren lagen, istdie deutsche Dependance, Helgstrand Germany, nun zum Mieter auf dem Gestüt Famos südlich von Bremen geworden. In einer News auf der Webseite des Unternehmens heißt es, die Strategie sei, in „kompetente Mitarbeiter und Unternehmen zu investieren, nicht in Gebäude“.

Eva und Dr. Ulf Möller würden weiterhin in Syke wohnen und der Betrieb laufe genauso weiter wie bisher. Käufer von Gestüt Famos ist Maik Kanitzky. Kanitzky, der ein Logistikunternehmen für Kräne und Schwerlasten führt, ist in der Pferdeszene kein Unbekannter. Sein berühmtestes Zuchtprodukt ist der Dressurhengst Sir Donnerhall I. Ursprünglich Züllsdorf zuhause, hat er in den vergangenen Jahren das Gestüt M.K. Ammerland in Wiefelstede nördlich von Oldenburg aufgebaut.

Hier standen auch seine Deckhengste, von denen nun aber einige in die EU Besamungsstation auf dem Gestüt Famos umziehen werden. Eines der derzeit prominentesten Pferde aus Kanitzkys Besitz ist der ehemalige Bundeschampion Maxi Kraft’s Barcelo OLD, der sich unter Dorothee Schneider in München gerade für das Finale im Nürnberger Burg-Pokal 2024 hat qualifizieren können.

Neben dem Prozess in Dänemark und dem neuen Eigentümer von Gestüt Famos gibt es auch Nachrichten aus Übersee. Sie betreffen die Global Equestrian Group (GEG), zu der neben Helgstrand Dressage und anderen Unternehmen auch die Beerbaum Stables zählen. Wie Eurodressage berichtet, soll es auch in Florida zu Verwerfungen innerhalb der Global Equestrian Group gekommen sein. Ein Unternehmen von Mark Belissimo, bekannt als Gastgeber der Weltreiterspiele auf der Baustelle einer unfertigen Reitanlage in Tryon 2018, soll wegen einer Immobilie die GEG verklagt haben.

In einer ersten Version hatten wir geschrieben, dass nicht bekannt sei, um welches Pferd es sich handelt. Es soll sich aber um das Pferd Quarton handeln. Wir haben den Text entsprechend korrigiert. Red. St.GEORG