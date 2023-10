Belantis nach Schweden verkauft

Ehemaliger Siegerhengst, WM-Silbermedaillengewinner, Bundeschampion, zwischenzeitlich Isabell Werths große Zukunftshoffnung, heute Wallach und zuletzt U21-Pferd von Alexander Yde Helgstrand – das ist der Werdegang des Brandenburgers Belantis in Kurzform. Nun kommt das nächste Kapitel.

Und dieses Kapitel hat den schönen Schimmel v. Benetton Dream nach Schweden geführt. Wie Helgstrand berichtet, wurde der 14-jährige Belantis an die Schwedin Sofia Ek verkauft. Er ist am vergangenen Sonntag umgezogen und habe sich in seinem neuen Zuhause bereits „gut eingelebt“.

Der inzwischen gelegte Schimmel machte bereits als zweieinhalbjähriger Youngster auf sich aufmerksam. Noch sehr unfertig, aber schon klar eine Besonderheit wurde er in seiner Geburtsstätte, dem Brandenburger Haupt- und Landgestüt Neustadt/Dosse zum Siegerhengst ausgerufen.

Die ersten Reitpferdeprüfungen bestritt Belantis noch unter Lena Feistkorn fürs Landgestüt. Als er vierjährig Bronze auf dem Reitpferdeviereck des Bundeschampionats in Warendorf holte, saß Anna-Sophie Fiebelkorn im Sattel. Es blieb bei dieser einen Schleife für die beiden, denn das nächste Kapitel in Belantis‘ Karriere wurde mit Beatrice Buchwald als reiterlicher Hauptfigur geschrieben. Die war damals noch Bereiterin im Stall von Isabell Werth. Mit ihr wurde Belantis fünfjährig Vierter bei der WM junger Dressurpferde und anschließend Bundeschampion. Im Jahr darauf wurde es Silber bei der WM in Verden hinter Dorothee Schneider und Sezuan. Als es dann in Richtung Klasse S ging, übernahm Isabell Werth selbst die Zügel.

Mit ihr war Belantis auf nationaler Ebene bis Klasse S*** erfolgreich. Später überließ sie ihn dann dem Australier William Matthew, der mit ihm unter anderem beim CHIO Aachen 2021 an den Start ging. Doch die große Grand Prix-Karriere wurde es nicht für den Schimmel.

Medaillen gewann er trotzdem, und zwar mit Alexander Yde Helgstrand im Junge Reiter-Lager. 2022 holten sie Mannschaftssilber bei den Europameisterschaften. Dieses Jahr wurde es Gold mit dem Team und Silber in der Kür. Helgstrand Junior schreibt auf Instagram:

„Belantis war ein absolut unglaubliches Pferd. Er hat mir als Junior und Junger Reiter so viel beigebracht und ich werde nie die unglaublichen Erlebnisse vergessen, die wir sowohl bei Turnieren oder auch ganz einfach zuhause auf der Rennbahn zusammen hatten. Er gibt seinem Reiter einfach ein fantastisches Gefühl!“

Das kann nun die schwedische Journalistin Sofia Ek genießen. Sie ist bekannt für ihr Buch „Minefield Girl“, in dem sie ihre Erfahrungen während ihrer Tätigkeit in Lybien unter Diktator Muammar Gaddafi beschreibt. Das Buch ist als Audio auf Spotify erschienen, der Plattform, die ihr Mann Daniel Ek mitbegründet hat.

Reiterlich hat sich die 1980 geborene zweifache Mutter international noch nicht hervorgetan.

