Hintergrund: Wie weiter mit dem Wolf?

Die Wolfspopulation nahm auch im vergangenen „Wolfsjahr“ ungebremst zu. Erstmals forderte nun eine Mehrheit im EU-Parlament in einer Resolution die EU-Kommission auf, die Wolfs­strategie neu zu bewerten. Was dabei herauskam und was sich die FN für 2023 vorgenommen hat, lesen Sie hier.

Gibt man die Schlagworte „Wolfsriss“ und „Pony“ oder „Pferd“ an, enttäuschen die Ergebnisse in gängigen Suchmaschinen nie, wenn man von aktuellen Vorfällen lesen will. Ein angefressenes Reh hinter einem Seniorenheim hier, ein totes Pony dort, und zuletzt gab es in den Niederlanden einige Begegnungen zwischen Mensch und Wolf. Der Wolf war und ist ein emotionales Thema. Fakten helfen, die Sache einzuordnen.

Wolf: Ausbreitung steigt

Während sich im vergangenen Monitoring-Jahr die Risszahlen von Nutztieren, dokumentiert von der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW), erhöht haben (nur rund 3,5 Prozent mehr Schäden bei Nutztieren, aber 28 Prozent mehr Übergriffe auf Pferde), beobachtet Bernhard Feßler eine andere problematische Entwicklung: Der Wolf erschließt sich in Deutschland immer neue Territorien, mittlerweile ist er auch in Nordrhein-Westfalen verbreitet. Die Ausbreitung des Wolfes mache ihm mehr Sorgen als die Konzentration.

Als Interessenvertreter der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) ist Feßler die „Stimme des Pferdesports“ im politischen Berlin und setzt sich mit den anderen Verbänden des Aktionsbündnisses Forum Natur (AFN) für neue Regelungen des Wolfsmanagements ein, auch auf internationaler Ebene. Nach dem Riss ihres 30-jährigen Ponys „Dolly“ vor wenigen Monaten hat Ursula von der Leyen das Problem als EU-Kommissionspräsidentin Ende November nun auch politisch auf den Tisch bekommen.

Ständiger Ausschuss hat beraten

Das EU-Parlament hatte erstmals einen Änderungsantrag angenommen und damit die EU-Kommission aufgefordert, den Schutzstatus von Wölfen abzuschwächen, um Nutztiere zu retten.

Der Erhaltungszustand des Wolfes rechtfertige das. Jedoch wurde die nötige Mehrheit dafür im Ständigen Ausschuss am 29. November 2022 nicht erreicht. Gar nicht erst vom EU-Parlament angenommen wurde zudem der Antrag auf die Umstufung der Wolfsarten von Anhang IV (streng geschützt) in Anhang V (geschützt). Diese Änderung will die FN gemeinsam mit dem AFN erreichen, denn das würde den Weg frei machen für ein rechtlich abgesichertes Bestandsmanagement in Deutschland.

Pony Dolly: Wolfsriss bestätigt

Nur wenige Tage nach der Entscheidung im Ständigen Ausschuss zum unveränderten Schutzstatus des Wolfs wurden Neuigkeiten zum Fall des Ponys Dolly bekannt. Das 30-jährige Pony hatte der EU-Komissionspräsidentin Ursula von der Leyen gehört, als „Täter“ wurde genetisch nun der Rüde „GW 950m“ aus dem um Burgdorf bei Hannover angesiedelten Rudel.

Probleme bei Entschädigungen

Ein weiteres Problem ist darüber hinaus noch immer die unzuverlässige und/oder unzureichende Entschädigung für Verluste von Nutztieren, meint Feßler. Er selbst kenne einen Fall, in dem ein Fohlen gerissen wurde – nur noch der Kopf des Tieres wurde übrig gelassen. Doch anhand der entnommenen Probe, die im einzigen dafür offiziell zuständigen Labor, dem Senckenberg-Institut, untersucht wurde, konnten nicht eindeutig Wölfe als „Täter“ ermittelt werden. „Es gilt schon als ‚unklare DNA‘, wenn zum Beispiel der Fuchs als Aasfresser schon an dem Kadaver dran war“, so Feßler. Es entbehre aber jeder Logik, dass andere Tiere als Wölfe so etwas tun können.

Auch die Abgeordneten des EU-Parlaments fordern in ihrem Antrag bei der EU-Kommission eine angemessene Entschädigung für Verluste von Nutztieren. Denn entschädigt werden kann ausschließlich das, was vom Senckenberg-Institut klipp und klar als Wolfsriss nachgewiesen wurde. Der Züchter des Fohlens, das ein Vollbruder zu einem wertvollen Vererber der Rasse Edelbluthaflinger war und somit mehr als nur emotionalen Wert hatte, geht gegen die Nichtzahlung einer Entschädigung derzeit gerichtlich vor. Er züchtet auch weiterhin Pferde. Aber bei Menschen, die Pferdezucht nur im ganz kleinen Umfang betreiben, könnte sich das auch durch den Wolf ändern, meint Feßler: „Die Sorge der FN ist u. a., dass kleine Züchter mit nur zwei Stuten beispielsweise dann ihre Zucht ruhen lassen.“

Ziele der FN für den Wolf sind eher Wünsche

Die FN hat klare Ziele, was sie erreichen will. Aber man könnte sie auch als Wünsche bezeichnen, denn viele der Ziele bestehen schon seit mehreren Jahren und finden in der Politik nach wie vor wenig Gehör. Das könnte sich bei fortwährendem Wachstum der Population jedoch bald ändern. Feßler meint, der Druck auf die Politik wachse.

Der günstige Erhaltungszustand des Wolfs ist längst erreicht, aber es spricht keiner aus. Wir wollen den Wolf aber nicht loswerden, wir wollen eine faire Koexistenz.

Bernhard Feßler, Interessenvertreter des Pferdesports für die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) in Berlin.

Er beschreibt die Ziele der FN wie folgt: „Oberstes Ziel ist die Umstufung des Schutzstatus des Wolfes in der Berner Konvention (1992). Erst damit sind die rechtlichen Voraussetzungen für das Bestandsmanagement geschaffen, das eine Wolf-Obergrenze vorsehen könnte. Wir brauchen zudem rasche Entscheidungsverfahren bei Nutz- und Hobbytierhaltern und schnellere Entschädigungsverfahren, die auf unabhängigen Labornachweisen fußen. Und wir brauchen Herdenschutzmaßnahmen in ungeahnter Höhe. Bisher wird lediglich die Erstinstallation bezahlt (und je nach Bundesland sehr unterschiedlich), aber auch die Instandhaltung kostet Geld.“

Kosten-Nutzen-Verhältnis: Bundesrechnungshof stellt Mängel bei DBBW fest Die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) hat in ihrem Jahresbericht zum Wolfsjahr 2021/22, (1. Mai 2021 bis 30. April 2022) verbindliche Zahlen geliefert zum Vorkommen von Wölfen, zu Übergriffen auf Weidetiere sowie geleisteten Entschädigungszahlungen. Der Bundesrechnungshof zweifelt die Daseinsberechtigung der DBBW mittlerweile an. Das berichtete zuerst das Jägermagazin. Es gebe als Alternative das „Nationale Monitoringzentrum zur Biodiversität“ (NMZB) beim Bundesamt für Naturschutz (BfN) sowie das „Bundeszentrum Weidetiere und Wolf“, die wie das DBBW vom Bund finanziert werden und im Grunde die gleichen Aufgaben übernehmen (können). Zudem konnte das DBBW seine Leistungen und Kosten nicht detailliert nachweisen, was der Bundesrechnungshof bemängelte. Das und auch andere Bereiche wie Übergriffe auf Nutztiere trotz Herdenschutzzäunen sind für Bernhard Feßler Grund genug, sich zu fragen, ob das Budget zum Schutz des Wolfs noch gerechtfertigt ist. Eine Obergrenze der Population wäre aus seiner Sicht sinnvoller.