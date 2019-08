Holsteiner Springvererber Lancerto verabschiedet sich aus dem Sport

Nicht weniger als 50 Siege in Springen der schweren Klasse stehen auf dem Erfolgskonto des gekörten Holsteiner Hengstes Lancerto. Im Alter von 16 Jahren hat sich der Lancer II-Sohn nun aus dem Parcours verabschiedet.

Lancerto v. Lancer II-Caretino kam bei Züchter Elmar Pollman-Schweckhorst zur Welt. Seinen Einstand in den Sport gab er unter Tim Rieskamp-Goedeking, der ihn auch 2008 für das Bundeschampionat in Warendorf qualifizieren konnte. Ab 2012 sammelte der Holsteiner dann unter Mario Walter, Amateur von der Ostalb, zahlreiche Erfolge bis zur Klasse S*** – auch auf internationalen Turnieren. Zuletzt war das Paar im Juni 2018 in Riesenbeck in einem CSI2*-Springen siegreich.

Neben seinen sportlichen Erfolgen, machte Lancerto auch züchterisch auf sich aufmerksam. Nach seiner Körung 2005 in Neumünster wechselte er in den Besitz Dr. Peter Pongs, knapp 200.000 DM musste der Tierarzt aus Unterschneidheim damals auf der Auktion für den Hengst bezahlen. Auf dessen Hengsstation soll Lancerto nun auch seine aktive Rente verbringen und sich zukünftig ganz den Stuten widmen. Aktuell sind bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) mehr als 70 im Sport eingetragene Nachkommen von Lancerto registriert.

Auch Züchter Elmar Pollman-Schweckhorst war bei der Verabschiedung dabei, die am letzten Wochenende während des Hausturnieres der Familie Walter in Ellwangen stattfand. „Lancertos’ außergewöhnliche Karriere beweist Sprungqualität, Grundschnelligkeit und Belastbarkeit. Ich freue mich, dass diese so wichtigen Eigenschaften bei der Anpaarung bereits vor 17 Jahren zueinander gefunden haben!“ , würdigte er den Hengst.