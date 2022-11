Horse of Europe – Online-Verkaufsportal für Sportpferde von Jens Baackmann und Felix Klaphake

Jens Baackmann und Felix Klaphake, der Bruder der springreitenden Klaphakes Laura und Enno, haben zusammen ein neues Verkaufsportal für Sportpferde gegründet: Horse of Europe.

Springreiter Jens Baackmann und Felix Klaphake als Master in Digital Business und Innovation haben sich auf die Fahnen geschrieben, ihren Kunden über die Plattform horseofeurope.com qualitätsvolle, gut gerittene Spring- und Dressur- sowie Equitation Pferde und Hunter anzubieten. Dabei steht das Wohlergehen der Pferde im Vordergrund, und für die Kunden soll maximale Transparenz in allen Bereichen des Auswahl- und Verkaufsprozesses gewährleistet werden.

Geschäftsführer Klaphake ist – anders als seine Geschwister Laura und Enno – kein Reiter, sondern hat das technische Knowhow für die Online-Verkaufsplattform mit eingebracht. „Wir arbeiten mit ausgesuchten Partnern zusammen, die ihre Pferde über uns anbieten“, erklärt er weiter. Über 30 in ganz Europa seien es. Sie bürgen nicht nur für Qualität, Ausbildung und Hintergrund der Pferde, sondern bieten den Käufern auch Hilfestellung an. Beispielsweise bei der Frage, welches Pferd das passende sein könnte.“

Wer möchte, kann aber auch ein komplettes Rundumsorglospaket buchen. Dann werden den Kunden nicht nur die Termine zum Ausprobieren verabredet, sondern es wird ihnen auch eine kompetente Begleitung zur Seite gestellt, die beim Ausprobieren der infrage kommenden Pferde berät. Auch Ankaufsuntersuchung, Transport etc. können über Horse of Europe ablaufen. „Wenn die Kunden das wünschen, organisieren wir ihre gesamte Reise“, so Klaphake, der nach eigener Aussage zwar mal als Kind durch den Wald geritten ist, danach aber primär als Fan seiner erfolgreichen Geschwister mit Pferden Kontakt hatte. Für das hippologische Knowhow hat er Jens Baackmann mit all seinen Kontakten an seiner Seite.

Dabei sollen nicht nur Springreiter fündig werden. Für den Bereich Dressurpferde ist Friederike Hess im Team zuständig. Die Tochter von Christoph Hess hat wie ihre Brüder, Springreiter Christian und Dressurreiter Philipp Hess, eine Berufsreiterausbildung gemacht und anschließend noch einen Abschluss „International Business“ draufgesetzt.

Die Vision des Teams hinter Horse of Europe: „Wir möchten erster Ansprechpartner für jeden werden, der auf der Suche nach einem hoch qualitätsvollen Sportpferd ist.“

Weitere Infos: www.horseofeurope.com