Hürden statt Hindernisse – Joe Whitaker springt fremd

„Registration missing“ heißt es in Datenbank des Weltreiterverbands FEI für den Briten Joe Whitaker. Kein Wunder, der hat anderes zu tun. Der 32-Jährige hat gestern in Newcastle sein erstes Hürdenrennen geritten und prompt gewonnen.

Er ritt den sechsjährigen Ladronne in dem Amateurrennen und schaffte es, genau den richtigen Moment abzupassen, um im Finish noch an den Konkurrenten vorbeizuziehen und Ladronne mit einer Halslänge Vorsprung ins Ziel zu bringen. Das war eine Anweisung des Trainers des Pferdes, für den dies auch sein erster Sieg war. Der lobte: „Ich habe ihm gesagt, dass er lieber zu spät als zu früh Gas geben soll und das hat er getan.“

Joe Whitaker hatte anscheinend den Spaß seines Lebens. Sein Fazit nach dem Rennen: „Ich habe jede einzelne Sekunde genossen und ich kann garantieren, dass ich das wieder machen werde!“

Seine Jockey-Karriere hat Joe Whitaker im vergangenen Sommer aufgenommen. Zuvor war er, wie ja auch der Rest seiner Familie, im Springsattel erfolgreich. Er vertrat das Vereinigte Königreich bei Nationenpreisen und kann unter anderem auf Siege und Platzierungen beim Hickstead Derby-Meeting etc. verweisen.

Ob Joe Whitaker sich jetzt ganz auf seine Rennkarriere fokussiert, bleibt abzuwarten. In seinem Twitter-Account gibt es ein Interview, in dem er von einem „Sabbatical vom Familienunternehmen“ spricht – „wie Prinz Harry“. Und sein Cousin William Whitaker stellte fest: „Wir werden ihn nie wieder einholen in einem Stechen!“

Hier gibt es einen Trainingseindruck von Joe Whitaker und seinem Siegerpferd.

Ladronne jumping smoothly ahead of his engagement @NewcastleRaces under @JoeWhitaker2 next Tuesday. TC Racing Syndicate owners getting excited! Here’s hoping that the stable, horse and jockey each gets a first win on the day ! pic.twitter.com/LkezMYcKH1

— TC Racing (@TCRacing5) January 23, 2020