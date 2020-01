Sport am Wochenende: Spannung im Parcours

Während es einige deutsche Reiter ins sonnige Florida oder an den Persischen Golf zieht, locken hierzulande zwei große Hallenreitturniere. Bei den Baden Classics wird es für die Großen spannend, in Verden erobert der Nachwuchs den Parcours.

Internationales Springturnier „BadenClassics“ (CSI2*) in Offenburg

Bei den BadenClassics werden Springreiter aus zehn Nationen erwartet. Das internationale Hallenspringturnier kann in diesem Jahr mit einer Gesamtdotierung von 135.000 Euro aufwarten. Sportlicher Höhepunkt ist am Sonntag der Große Preis von Offenburg, wo namenhafte Reiter wie Hans-Dieter Dreher, Michael Jung und Felix Haßmann an den Start gehen werden. Auch die Voltigierer sind in Offenburg dabei – bei der „Voltigier-Tropy“ zeigen sechs Teams ihre Küren. Wer sich Tipps von den Profis holen möchte, sollte sich den Samstagnachmittag rot im Kalender anstreichen, denn dann gehört die Baden-Arena den Finalteilnehmern des 8er-Teams. Sechs ausgewählte Reiter und Reiterinnen dürfen eine Unterrichtseinheit bei Spitzentrainern vor Publikum bestreiten.

Weitere Informationen unter www.baden-classics.de

Bundesnachwuchschampionat der Pony-Springreiter in Verden

Das Verdener Hallenreitturnier findet traditionell in der Niedersachsenhalle statt. Egal ob Spring- und Dressurprüfungen bis zur Klasse S***, Showwettbewerb der Reitvereine oder Indoor-Speed-Derby – für Abwechslung ist gesorgt! Am Sonntagnachmittag wird es dann auch für Züchter interessant, wenn das Landgestüt Celle seine Hengste präsentiert. Die jüngsten Talente treten hingegen im Bundesnachwuchschampionat der Pony-Springreiter gegeneinander an. Im letzten Jahr ging der Sieg an Sara Karstens und Crazy-Hardbreaker. Geritten wird zunächst eine Ponystilprüfung der Klasse L, im Finale werden die Hindernisse dann auf M-Niveau erhöht.

Weitere Informationen unter www.ver-dinale.de

Internationales Springturnier (CSI4*) in Wellington/USA

Mathis Schwentker (Kirchdorf); Klas-Kristoff Kudlinski (Bordesholm).

Weitere Informationen unter www.equestriansport.com

Internationales Springturnier (CSI3*) in Sharjah/UAE

Christian Ahlmann (Marl); Jörg Naeve (Bovenau); David Will (Marburg); Holger Wulschner (Passin).

Weitere Informationen unter www.serc.ae

Internationales Springturnier (CSI3*) in Vilamoura/POR

Celina von Daniels (Köln).

Weitere Informationen unter www.vilamouraequestriancentre.com

Internationales Springturnier (CSI3*/1*) in Oliva/ESP

CSI3*: Jens Baackmann (Münster); Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg).

CSI1*: Jens Baackmann (Münster); Laureen Budde (Herford); Jens Christ (Dreieich); Patrick Haht (Egestorf); Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg); Linda Naeve (Egestorf).

Weitere Informationen unter www.metoliva.com

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CEI2* Al Ula/KSA am 01. Februar; E-Mail: Hassananas@hotmail.com

CSI 1*/2*/YH Valencia/ESP vom 30. Januar bis 2. Februar; www.cesvalenciatour.com

CSI1*/YH Chazey sur Ain/FRA vom 30. Januar bis 2. Februar; www.horseevents.fr

CSI2* Cavaliada Lublin/POL vom 30. Januar bis 2. Februar; www.cavaliada.pl

CSI 1*/2*/YH Opglabbeek/BEL vom 30. Januar bis 2. Februar; www.sentowerpark.com