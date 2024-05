Jana Wargers: Olympiavorbereitung von Limbridge mit berühmtem Trainer

Jana Wargers beginnt ihre Olympiavorbereitung beim Hamburger Derby. Limbridge hatte eine längere Pause. Die hat ihm gut getan. Und ein prominenter Trainer, der auch selbst einmal im Sattel von Wargers Championats-Holsteiner Platz genommen hat, ebenso.

Himmelfahrtstag beim Hamburger Derby: Jana Wargers und Limbridge nutzen das lange Wochenende als Auftakt ihrer Olympiavorbereitung. Nach den Europameisterschaften hatte der Holsteiner Hengst erst einmal Pause. Ein paar kleinere Springen ist er im März und April gegangen. Am vergangenen Wochenende dann die ersten Springen auf Fünf-Sterne-Niveau. In Windsor war der Limbus-Sohn vergangenes Wochenende einmal platziert.

Turniermotivierter Limbus-Sohn

Limbridge fühle sich „happy und frisch an und ist richtig motiviert“, sagt die 32-Jährige. Olympia ist das große Wort in dieser Saison. Natürlich auch für Jana Wargers, die 2022 bei der WM in Herning und 2023 bei der EM in Mailand für Deutschland am Start war. Sie schaut optimistisch nach vorn in ihrer aparten, zurückhaltenden Art: „Ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr wirklich noch mal ‘n Jahr für ihn werden kann“. Die Motivation sei da. Und vor allem: Endlich wieder Turnier!

„Er wurde eigentlich von Tag zu Tag immer schlechter zufrieden. Man merkt, er wollte einfach raus, er wollte irgendwas anderes sehen und jetzt ist er auf dem Turnier und das ist seine Welt, das merke ich jedes Mal wieder. Er steht im Stall, die Ohren sind vorne, die Augen glänzen“.

Limbridge Olympiavorbereitung: Hamburg, Rom, St. Gallen

In Hamburg soll der Limbus-Sohn den Großen Preis gehen, in Sankt Gallen am ersten Juni-Wochenende ist er für den Nationenpreis geplant. Das Wochenende vorher soll er auch in Rom starten. Dort geht Dorette, Wargers‘ zweites Top-Pferd, im Nationenpreis. Für beide Pferde sind die beiden Wochenenden eine Standortbestimmung. „Dann ist es wirklich so, dass wir sagen können, OK, die Pferde sind gegangen, sind auf den Punkt und dann können wir gucken, wie planen wir weiter“

Zurück nach Deutschland

Olympia ist ein ganz großes Ziel, „aber nicht so, dass ich mich jetzt verrückt mache“, sagt Jana Wargers. Für sie ist 2024 in vielerlei Hinsicht ein besonderes Jahr. Sie wird zurück nach Deutschland ziehen. Die Anlage ihres Freundes in Nordwalde im Emsland wird gerade umgebaut. „Das ist meine Heimat. Ich fühle mich da sauwohl. Deswegen habe ich vor längerer Zeit gesagt, wir planen das Ende des Jahres“.

Zu ihrem großen Glück zieht Enda Carroll von der Ashford Farm, für den Jana Wargers schon lange arbeitet, mit. Sie kann „ihre“ Pferde behalten, das Team mit nach Deutschland nehmen. „Ich muss sagen, ich bin da sehr, sehr dankbar, was Enda da möglich macht. ,Komm, nimm alles mit, mach einfach so weiter wie jetzt‘“, war die Devise.

Training mit Franke Sloothaak

In der Turnierpause hat Jana Wargers sich auf die dressurmäßige Arbeit im Rahmen der Olympiavorbereitung von Limbridge konzentriert. Hilfreich war dabei vor allem Franke Sloothaak, Weltmeister von 1994.

Ungefähr alle zwei Wochen kommt Sloothaak zum Training. Schnell hat er analysiert, welche Stellschrauben noch der Feinjustierung bedürfen. „Wir müssen ihn hinten noch ein bisschen stärker kriegen“. Zeit haben sie sich gelassen, und das Pferd wurde zufriedener. Das Training mit dem Routinier – für Wargers ein Volltreffer: „Also ich bin sehr fasziniert von dem, was er macht. Er hat sich auch selbst mal drauf gesetzt und sagt, ich fühle jetzt mal an. Und das sieht aus, als wenn gar nichts passiert, als wenn er nichts macht, aber das Pferd lässt los und … tja…, das alles hat mich so begeistert“. Wargers Ehergeiz war einmal mehr entfacht „Ja, da habe ich gedacht, OK, das kriegst du auch hin“.