Jannik Bode wird neuer Leiter der Deutschen Reitschule in Warendorf

An der Deutschen Reitschule in Warendorf ist ein Nachfolger für den langjährigen Leiter Hannes Müller in Sicht. Ab 1. Mai tritt Jannik Bode Müllers Nachfolge an.

Seit 1994 war Hannes Müller an der Deutschen Reitschule in Warendorf tätig, seit 1997 hielt er die Zügel als verantwortlicher Ausbildungsleiter in der Hand. Nun geht er in den Ruhestand.

Dr. Felix Austermann, der Leiter des NRW Landgestüts und Direktor der Deutschen Reitschule, sagt: „Mit Hannes Müller geht ein sehr verdienter Mitarbeiter in den Ruhestand. Hannes Müller war fast 30 Jahre lang ein konstanter und prägender Faktor für die Reitausbildung in Deutschland. Sein Prinzip ‚Korrektes Reiten nach den Grundsätzen der deutschen Reitlehre ist praktizierter Tierschutz‘ ist für viele Generationen angehender Pferdewirte und Pferdewirtschaftsmeister prägend. Das Landgestüt wünscht Hannes Müller alles erdenklich Gute für seinen neuen Lebensabschnitt.“

Der Nachfolger

Jannik Bode, 30, war bislang als selbstständiger Pferdewirt der Fachrichtung klassische Reitausbildung tätig. Er hat Platzierungen bis Klasse M** und soll laut Pressemitteilung Pferde und Schüler bis zur höchsten Klasse ausgebildet haben. Besonders wichtig seien ihm dabei die Themen Sitz, Gleichgewicht und Bewegungsschulung im Reitsport.

Nebenberuflich hat Jannik Bode an der Fachhochschule Südwestfalen Agrarwissenschaften studiert. Mit den Schwerpunkten Tierzucht, Tierhaltung und Marketing habe er sich seinen Master of Science erworben. In Abschlussarbeiten widmete er sich den Themen der Biomechanik in der Ausbildung von Reiter und Pferd sowie dem Tierschutz im Pferdesport.

Dr. Felix Austermann: „Jannik Bode ist eine junge und hochqualifizierte Führungskraft, die in die neue Aufgabe schrittweise hineinwachsen soll.“

Die neue Aufgabe besteht aus Fortbildung, Prüfungsvorbereitung und Prüfung von Pferdewirten und angehenden Pferdewirtschaftsmeistern sowie auch von Richtern. Bode selbst ist aktuell noch kein Pferdewirtschaftsmeister. Er soll seine Meisterprüfung nun berufsbegleitend abschließen.

Die Ausbildung der nächsten Generation Pferdewirtschaftsmeister in der Fachrichtung klassische Reitausbildung an der Deutschen Reitschule wird kommissarisch Sabrina Finke von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) verantworten. Jannik Bode und das Team der Deutschen Reitschule kümmern sich derweil um die Ausbildung der Pferdewirte.

„Ich freue mich auf die neuen Aufgaben in der Deutschen Reitschule und die Zusammenarbeit mit allen beteiligten Akteuren und Institutionen“, so Bode.