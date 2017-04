Kein Comeback mehr für Beezie Maddens Cortes ‚C‘

Die US-amerikanische Springreiterin Beezie Madden verabschiedet ihr Erfolgspferd Cortes ‚C‘ verletzungsbedingt aus dem Sport.

Während der Olympischen Spiele in Rio hatte sich der 15-jährige Randel Z-Sohn Cortes ‚C‘, genannt „Tiny“, eine Verletzung an der Sehne zugezogen. Es geschah gleich in der der ersten Runde. Infolge dessen musste das US-Team ohne eines seiner stärksten Paare auskommen. Von dieser Verletzung hat der Wallach sich nicht mehr richtig erholt. Auf ihrer Facebook-Seite schreibt Madden:

„Viele von euch haben nach einem Update gefragt und sich sicherlich gefragt, was Cortes ‚C’s Genesung macht. Im Namen von Cortes ‚C’s Besitzerin, Mrs. Abigail Waxner, geben wir die Verabschiedung aus dem Sport bekannt. Wir sind dem Tierärzteteam sehr dankbar, die ihm geholfen haben, wieder gesund zu werden nach seiner Verletzung bei den Olympischen Spielen. Tiny wird diesen Frühling von unserem Winterstall in Wellington umziehen zu uns nach Hause in Cazenovia, wo er seine Rente genießen kann.“

Erfolge

Madden und Cortes ‚C‘ haben viele besondere Erfolge zusammen feiern können, z.B. bei den Weltreiterspielen 2014. In der Normandie verhalf der Rappe seiner Reiterin zu Bronze in der Mannschafts- und in der Einzelwertung und wurde zudem noch „Weltmeister der Pferde“, weil er als einziger im Pferdewechsel auch unter den Fremdreitern fehlerfrei ging.

2014 und 2015 gewannen die beiden hintereinander den traditionsreichen King George V Cup in Hickstead. 2013, 2014 und 2015 gehörten sie zum US-Team beimNationenpreisfinale in Barcelona. Darüber hinaus waren sie in diversen weiteren Großen Preisen und Fünf-Sterne-Springen erfolgreich, beispielsweise 2013 bei der Global Champions Tour-Etappe in Chantilly.