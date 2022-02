Kommentar: Peta gegen Lisa und Thomas Müller – keine Ahnung aber davon jede Menge

Nach der Verletzung von D’avie in der Deckhalle hat Peta Lisa und Thomas Müller der Profitgier bezichtigt und in Abrede gestellt, dass die beiden Pferdeliebhaber seien. Eine Unverschämtheit, findet St.GEORG Chefredakteur Jan Tönjes in seinem Kommentar.

Unfassbar! Die selbsternannte Tierrechtsorganisation Peta hat sich in Sachen D’avie zu Wort gemeldet. Der Hannoveraner Hengst vom Gut Wettlkam hatte sich in der Deckhalle verletzt, muss nun pausieren. Ein gefundenes Fressen für Peta: Promis. Das geht immer! Mediale Präsenz garantiert.

Also müssen Lisa und Thomas Müller herhalten. Ausgerechnet. Wer das Paar schon einmal erlebt hat weiß, wie perfide ungerecht und schlichtweg falsch es ist, ausgerechnet diese beiden mit dem Stempel Tierquäler abzustempeln.

Ich war mehrfach bei den beiden, habe sie mit ihren Tieren gesehen, zuletzt im April 2021. Jedes Pferd spitzt die Ohren, sobald es die Stimmen von Lisa und Thomas Müller hört. Die Hunde wuseln ihnen um die Beine. Darunter auch eine Hündin, der ein Vorderbein amputiert werden musste. Monatelang haben die beiden das Tier unterstützt. Noch heute guckt eine Tierphysiotherapeutin regelmäßig, dass die Muskulatur, die das fehlende Bein zu kompensieren hat, nicht zu anderen Problemen führt. Und die Hündin ist quietschfidel. Wahnsinn! Gänsehaut!

Thomas Müller und seine Fohlen! Das Strahlen in seinem Gesicht, die Ruhe und Umsicht, mit der er mit „seinem“ Nachwuchs und dessen Müttern umgeht. Das ist vorbildlich. Ich wage mal die These aufzustellen, dass es 99 Prozent der heranwachsenden Jungpferde in Deutschland nicht so gut geht wie den Youngstern aus der Obhut des Gut Wettlkam. Optimale Bedingungen, ein Traum.

Und wer den FC Bayern Star schon mal mit D’avie erlebt hat, der glaubt fast schon in einem Wendy-Werbespot gelandet zu sein. Die beiden lieben sich. Punkt.

Und nun kommt da eine Tierpsychologie studierende (ist das ein Studiengang an einer richtigen Universität?) Dame von Peta um die Ecke und tut so, als würde es ihr, wie allen bei Peta, allein um das Wohlergehen der Tiere und nicht um finanzielle Interessen gehen. „Grausam“, sei es, schreibt die Tierpsychologin in spe, „dass sogenannte Pferdeliebhaber die Tiere in ihrer Obhut zum unnatürlichen Geschlechtsakt zwingen, um möglichst viel Profit aus ihnen zu schlagen.“ Ganz ehrlich, ich könnte brechen, so schlecht ist mir. Denn, werte Frau Hoger (so heißt die Dame):

Lisa und Thomas Müller sind Pferde-, nein, Tierliebhaber, und zwar große! Der „unnatürliche Geschlechtsakt“ ist die die künstliche Besamung, seit mehr als 30 Jahren praktizierter Alltag nicht nur in der deutschen Pferdezucht. Vorher war Natursprung angesagt. Die Stute gefesselt, der Hengst mitunter hormonell derart überdreht, dass man dem, ihrer Argumentation folgend wohl, „natürlichen Deckakt“ kaum zuschauen mochte. Ein mitunter sogar blutiges Schauspiel. Von den Hygienebedingungen ganz zu schweigen. Seitdem die künstliche Besamung vorherrscht, haben sich Haltungs- und damit Lebensbedingungen von Deckhengsten um ein Vielfaches verbessert. Sie sind sozialverträglicher, weil sie eben ihren Sexualtrieb primär mit dem Ort Deckhalle verbinden. Dadurch ist der gesamte Umgang mit Hengsten, im Training, auf Paddocks und Koppeln mit anderen Pferden in Sichtweite, für alle Beteiligten angenehmer geworden und mit weitaus weniger Stress verbunden. „möglichst viel Profit“ – ja, da kennen Sie sich aus. Ich weiß nicht, was D’avie gekostet hat. Sicher einen siebenstelligen Betrag. Zu glauben, dass die Müllers nun aus Profitgier TG Sperma verkaufen, ist lächerlich und zeigt die Inkompetenz – Ihre und die Ihrer Organisation.

Kurzum, wenn Sie Ihr Tierpsychologiestudium beendet haben, wird sicherlich einmal ein Pferd bei Ihnen auf der Couch liegen und sie werden sich wundern, wovon dessen geschundene Seele träumt: Von einem Leben, wie es die Pferde bei Lisa und Thomas Müller auf Gut Wettlkam führen.

Umsorgt, gepflegt und geliebt!