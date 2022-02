Lisa Müllers D’avie verletzt nach Sturz in Deckhalle

Der zweifache Dressurpferde-Weltmeister D’avie ist sozusagen das Aushängeschild von Gut Wettlkam, dem Gestüt von Lisa und Thomas Müller. Bei einem ersten Testversuch zur Vorbereitung in der Decksaison stürzte der Don Juan de Hus-Sohn und zog sich dabei eine Verletzung im Hufbereich zu.

Das berichten Lisa und Thomas Müller auf der Instagram-Seite von Gut Wettlkam. Der nun zehnjährige Hengst D’avie aus einer Londonderry-Mutter sei unglücklich ausgerutscht und auf die Seite gefallen. Zwar seien dabei glücklicherweise keine langfristigen Verletzungen entstanden, heißt es in dem Beitrag, allerdings mache eine Verletzung im Hufbereich eine vollständige Genesung „in den nächsten Wochen und Monaten“ nötig.

Ein Frischsamenversand sei somit in der nächsten Zeit nicht möglich. Züchter, von denen das Gut Wettlkam bereits zahlreiche Anfragen erhalten habe, müssten nun zunächst auf Tiefgefriersperma zurückgreifen. Das gibt es günstig:

– Tiefgefriersperma von D’avie ist ab sofort verfügbar und kostet pro Portion 200 € +MwSt.

– Für jede Trächtigkeit am 1.10.2022 wird eine Trächtigkeitstaxe von weiteren 200€ +Mwst. fällig

Falls sie dazu Fragen haben, oder Hilfe bei der Suche nach einem Tierarzt mit Erfahrung in Sachen TG-Besamung benötigen, melden Sie sich gerne unter [email protected] .com oder telefonisch bei unseren Partnern vom Zuchthof Wadenspanner

Über D’avie

2020 wurde der Verkauf des Fuchshengstes von Helgstrand Dressage an Lisa und Thomas Müller bekannt. Der Hannoveraner Hengst war zuvor bei Helgstrand von dessen Bereiter Severo Jurado Lopez (POR) sechs- und siebenjährig zum Titel Weltmeister der Jungen Dressurpferde in Ermelo (NED) geritten worden. Danach stellte Andreas Helgstrand selbst den Hengst in einem nationalen Grand Prix in Dänemark vor, wo er mit 70,1 Prozent Rang fünf belegte.

Nach dem Verkauf nahm sich Lisa Müller, die ihre größten Erfolge bisher mit dem Stedinger-Sohn Stand by me feiern konnte, Zeit, um mit D’avie zusammenzuwachsen. In ihrer ersten gemeinsamen Turniersaison 2021 gab das Paar sein Debüt in einer Intermèdiaire I in Ebreichsdorf und gewannen diese mit 72,763 Prozent. Später in dem Jahr versuchten sie sich an internationalen Grand Prix und Grand Prix Special mit starker Konkurrenz in München-Riem und Donaueschingen. Das beste Ergebnis auf internationalem Parkett lautete 68,087 Prozent im CDI3* Grand Prix von Donaueschingen, womit Lisa Müller und D’avie an zehnter Stelle rangierten. Allerdings gewannen sie einen nationalen Grand Prix in Landshut. Auch der Turniersport des nun zehnjährigen Don Juan de Hus-Sohnes muss nun aber erstmal pausieren. St.GEORG wünscht gute Besserung!

Übrigens haben wir Lisa und Thomas Müller für die Mai-Ausgabe 2021 des St.GEORG besucht und porträtiert und dabei viel Neues über die Pläne mit Gut Wettlkam und Details zu D’avie erfahren. Wer das nachlesen möchte, kann die Ausgabe hier versandkostenfrei bestellen.