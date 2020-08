Zweifacher Dressurpferde-Weltmeister D’avie nun unter Lisa Müller

Lisa Müller hat ein neues Pferd im Stall, das die Qualität hat, in der Champions League der Dressur vorne mitzuspielen.

Die Isabell Werth-Schülerin Lisa Müller hatte sich 2019 mit ihrem Stedinger-Sohn Stand by me in den DOKR-Perspektivkader geritten. Der achtjährige Hannoveraner Hengst D’avie, Prämienhengst und Preisspitze beim Hannoveraner Hengstmarkt 2014, wurde letztes Jahr zum zweiten Mal in Folge Weltmeister der jungen Dressurpferde. Nun haben Reiterin und Pferd zusammengefunden. Das berichten sowohl Helgstrand Dressage als auch Lisa Müller selbst.

Der Handelsstall berichtet, Isabell Werth selbst sei mit ihrer Schülerin Lisa Müller in Dänemark gewesen, um nach einem Pferd mit internationalem Potenzial Ausschau zu halten. Der Don Juan de Hus-Londonderry-Sohn D’avie war nach dem Weggang von Severo Jurado Lopez von Andreas Helgstrand selbst geritten worden. Vor wenigen Wochen ging der achtjährige Fuchs seinen ersten Grand Prix bei einem nationalen Turnier und war mit über 70 Prozent prompt platziert. Nun soll er die nächsten Aufgaben also mit Lisa Müller in Angriff nehmen.

Andreas Helgstrand sagt: „Ich hatte in letzter Zeit selbst das Vergnügen, D’avie zu reiten, und abgesehen davon, dass er ein Pferd ist, das alles für seinen Reiter tut, ist er so sensibel, dass man ihn mit kleinsten Hilfen reiten kann. Daher freue ich mich, dass Lisa in Zusammenarbeit mit Isabell sein Training übernehmen wird. Er ist noch ein junges Pferd, aber er hat grenzenloses Potenzial.“

Er betont, D’avie werde den Züchtern auch weiterhin zur Verfügung stehen. Nähere Details dazu wolle man rechtzeitig vor der nächsten Decksaison bekannt geben.

Die Mitteilung von Lisa Müller zu ihrem Neuerwerb auf ihrer Instagram-Seite ist wesentlich knapper: Neben einem Foto von ihr und Isabell Werth zusammen mit D’avie. Hat sie nur den Namen und die Hashtags #stallion, #dressage, #happy und #nowordsneeded gepostet. Kann man gut verstehen!

