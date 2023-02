Kommentar: RTL „Skandal”-Beitrag Tierquälerei – schlecht gemacht, aber Fragen bleiben

Armselig! Wie stricke ich mir einen Skandal? RTL hat es gezeigt. Ein Vier-Sekunden-Video plus ein paar Statements. Das soll reichen, um angeblich üble Machenschaften im Dressursport anzuprangern. Weil das reichlich dünn ist, wird das Ganze angereichert mit Bildern von Ludger Beerbaum und Günter Wallraff. Ein Rohrkrepierer? Nicht ganz, findet St.GEORG Chefredakteur Jan Tönjes. Denn Fragen bleiben offen.

Um es ganz klar zu sagen: Die vier Sekunden, die bei RTL „Skandal“ heißen, zeigen eine Art mit Pferden umzugehen, die außer dem Veterinäramt im Märkischen Kreis niemand gutheißen kann. Es als Therapie zu bezeichnen, den Pferdekopf mit dem Schweif zu verbinden, sodass der Kopf nahezu im rechten Winkel nach innen gezogen wird und die Schulter zu berühren scheint, ist ein Hohn. Der von der vermeintlichen Zeugin angeführte Grund, dass man das Pferd so habe brechen wollen, ist viel wahrscheinlicher. Es erinnert an widerliche, und in keiner Weise zu rechtfertigende Praktiken, die vor 30, 40 Jahren gar nicht mal so untypisch gewesen sein sollen: Mal eine Nacht ausgebunden in die Box stellen oder auch eng ausgebundene Pferde auf der Weide, das gab es wohl. Nicht häufig, aber vorgekommen soll so etwas sein. Um dem Pferd seinen Willen aufzuzwingen, ist der Mensch zu kreativen Lösungen in der Lage. Leider!

Widerliche Bilder im RTL-Skandal: ein Tierschutzfall?

Das Vier-Sekunden-Video, das RTL nun zum Skandal der Dressur aufwerten will, war das Thema im Oktober 2022. Alle Instanzen, die bei solch einem Fall mutmaßlicher Tierquälerei einbezogen gehören, wurden gefragt: Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN), der zuständige Landesverband, die Veterinärbehörden vor Ort. Die zuständige Amtsveterinärin, nach RTL-Angaben selbst Reiterin, ließ sich die Ausbindepraxis auf dem Hof erklären und versichern, es sei eine Therapieform. Die Dame war überzeugt. Tatsächlich soll es Bücher geben, die diese „Methode” beschreiben, bei einer schnellen Google-Recherche findet man es aber nicht. Die Staatsanwaltschaft Hagen, bei der im Frühjahr 2022 Anzeige erstattet worden war, stellte das Verfahren im Juli ein.

CHRONOLOGIE DER EREIGNISSE

Das Video, das als Beweismaterial fungiert und von RTL gezeigt wurde, soll im Dezember 2021 aufgenommen worden sein. Im Mai 2022 stellte der Pferdesportverband Westfalen dann Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Hagen und veranlasst ein verbandliches Ermittlungsverfahren. Im gleichen Monat, heißt es, das Veterinäramt sei vor Ort gewesen, habe aber keine Beanstandungen gehabt. Circa zwei Monate später wurde das Verfahren bei der Staatsanwaltschaft eingestellt aufgrund nicht hinreichenden Tatverdachts. Im Oktober 2022 geht dann auch das Beweisvideo viral, infolgedessen die FN mitteilt, die Vorgehensweise entspreche nicht den Richtlinien für Reiten und Fahren, und: „Die zuständigen Gremien beschäftigen sich mit dem Fall.“

RTL-Skandal: Resteverwertung

Die Zutaten sind einfach in der RTL-Skandal-Küche. Heute auf dem Menü: Reitsport-Bashing. Man nehme ein Vier-Sekunden-Video, schwarz-weiße, unscharfe Bilder, viele Aufnahmen einer jungen Frau, die mit ihrem Smartphone telefoniert. Das Ganze wird angereichert mit themenfremdem Filmmaterial und Menschen, die gerne vor der Kamera stehen. Abgeschmeckt wird mit ein paar Tränen und Doktortiteln. Ach ja, und einer „Zeugin”, die mit verfremdeten Namen aber vollem Gesicht vor der Kamera sitzt in einer Art Kellergang. Unterirdisch, wie so vieles in diesem Beitrag. Dass jemand nicht erkannt werden will, ist verständlich. Aber falscher Namen, echtes Gesicht? So hoch es der Dame anzurechnen ist, dass sie offensichtlich einen Stein ins Rollen gebracht hat, der ins Rollen gebracht gehörte.

Und der der Öffentlichkeit zeigen soll: Siehste, so sind sie die Reiter! Letztes Jahr Springreiter Beerbaum, dieses Jahr „die Dressur“. Der Vergleich bzw. die Gleichsetzung ist zwar nachweislich hanebüchen, sie dürfte aber fruchten bei der RTL-Zielgruppe, die sich an Menschen erfreut, die öffentlich Schweine-Anus essen oder in Maden baden.

Alle Zutaten werden im Kochstudio für RTL-Skandale wieder und wieder verwertet. Im Dschungelcamp, wie im besagten Beitrag. Das mag geschehen, weil Wiederholungen sich im Hirn einbrennen. Das weiß jeder, der schon mal Lateinvokabeln gebüffelt hat. Es mag aber auch daran liegen, dass es nun einmal vier magere Sekunden sind, die im Oktober 2022 in den sozialen Medien viral gegangen sind. Vier Sekunden und ein Foto, das ein Pony zeigen soll. Das ist nicht eben viel. Auch wenn die Zeugin behauptet, diese Art des Ausbindens sei tägliche Routine gewesen, mehrfach am Tag wären Pferde auf der Reitanlage im Märkischen Kreis so „longiert” worden. Das „longiert” muss in Anführungszeichen stehen, denn auf den vier Sekunden ist keine Longe zu erkennen.

Reitsport muss sich hinterfragen

FN und auch der Pferdesportverband Westfalen kommen zu einer anderen Einschätzung des Gesehenen. Das kommunizieren sie entsprechend. Ihnen hier ein Versäumnis unterstellen zu wollen, wäre unlauter. Genauso wie es unlauter ist, aus dem Vier-Sekunden-Video einen Skandal in der Dressurausbildung zu formulieren. Genau das hat RTL aber schon in seiner Ankündigung gemacht.

Also abhaken und weitermachen? Nein, so einfach ist es leider doch nicht. Denn auch wenn das System hier mit Ausnahme der Behörden im Märkischen Kreis gut funktioniert hat, bleiben doch Fragen offen. Und die muss sich der Reitsport dann doch stellen.

Mutter und Tochter sind Pferdewirtschaftsmeisterinnen, die Tochter mit Stensbeck-Plakette. Die Mutter ist EM-Bewegungstrainerin und firmiert auf der hofeigenen Webseite auch als Turnierrichterin, die Tochter kann auf 19 S-Siege im Dressurviereck verweisen, goldenes Reitabzeichen. Bei diesen Referenzen sollte man meinen, einen Musterbetrieb gefunden zu haben. Dort stellt man sein Pferd guten Gewissens unter.

Und Heilpraktikerin ist die Mutter zusätzlich. Das ist auch für viele interessant. Es soll ja darum gegangen sein, Blockaden zu lösen. Es heißt im Sauerland, die Dame habe schon lange großen Zuspruch gehabt, gerade weil sei Halswirbelblockaden erfolgreich zu lösen in der Lage sei. Unorthodox, aber erfolgreich. Wobei niemand von der Methode auf dem Video spricht, sondern von manuellen Therapien.

Gefragt sind nun die Verbände. Es geht einmal mehr um schwarze Schafe. Darum, wie man mit Vereins-/Verbandmitgliedern umgeht, denen tierquälerische Machenschaften nachgewiesen werden können. Und die allgemeinere Frage, ob nicht doch schon früher jemand hätte aufmerken müssen. Die vermeintliche Therapie fand schließlich nicht heimlich mitten in der Nacht hinter verschlossenen Türen statt.

Welche Frage sich nicht stellt: Haben wir einen Dressurskandal? Nein, den will nur RTL konstruieren. Zuschauer, die kritisch der Reiterei gegenüberstehen, werden das aber gerne so verstehen.

Grob gesagt – die Dame ist der „Tamme Hanken” im Märkischen Kreis. Zum XXL-Filmformat bei RTL hat es dabei nicht gelangt, nur zu vier Sekunden, die auf eine halbe Stunde Sendezeit aufgeblasen wurde. Armselig!