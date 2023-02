Ian Millar wird Nachfolger von Eric Lamaze als kanadischer Teamtrainer

Captain Canada ist nun wirklich Kanadas Kapitän. Ian Millar wurden zum neuen Teamtrainer der kanadischen Springreiter ernannt.

Vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass die Ära von Olympiasieger Eric Lamaze als Trainer der kanadischen Springreiter beendet ist. Nun meldet der kanadische Verband, dass der zehnfache Olympiareiter Ian Millar (76) zum neuen „Technical Advisor“ ernannt wurde. Er soll die Mannschaft auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris begleiten.

Darauf freuen sich alle Beteiligten. Die Geschäftsführerin des kanadischen Pferdesportverbandes, Meg Krueger, erklärte: „Alle vom Verband und aus dem Team sind stolz, dass Ian sich entschieden hat, sein Wissen, seine Passion und seine Erfahrung in einer Rolle als Mentor und Entwickler zu teilen, die das Team jetzt und in Zukunft unterstützen wird. Ich denke, nicht nur die Sportler, sondern jeder wird von seiner Anleitung und seinem endlosen Bestreben profitieren, den Sport besser zu machen. Und außerdem wissen wir, dass er auch gerne gewinnt!“

Ian Millar selbst sagt: „Es war mir 50 Jahre lang immer eine große Ehre, für Kanada zu reiten. Dies ist meine Chance, etwas zurückzugeben und auch das ist mir eine Ehre.“ Er habe Dutzende Equipechefs während seiner aktiven Zeit kennengelernt. Sie alle seien große Führungspersönlichkeiten gewesen. Diesen Teamgeist wolle er in seine neue Rolle einbringen.

Das erste Ziel sind nun die Pan-Amerikanischen Spiele. „Ich weiß, dass wir einige super Reiter und Pferde haben, und ich bin sehr optimistisch, dass wir ein Spitzenteam für die Pan-Ams auf die Beine stellen. Diese Spiele werden eine Herausforderung, aber sie sind unsere große Chance, uns für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Das ist ein zugleich ein Muss und kein Ding der Unmöglichkeit. Dann werden wir eine Mannschaft für Paris aufstellen.“

Wie das alles funktioniert, weiß in Kanada kaum jemand besser als Ian Millar. Er hat an zehn Olympischen Spielen teilgenommen – mehr als jeder andere Sportler in der olympischen Geschichte. Zudem hat er in seiner 50 Jahre währenden Karriere im Sattel zehn Medaillen bei Pan-Amerikanischen Spielen gewonnen, vier goldene, vier silberne und zwei bronzene. Sein letzter Auftritt bei den „Pan-Ams“ war 2015, wo er zum Mannschaftsgold beitrug. 2020 ritt Millar sein letztes internationales Turnier.