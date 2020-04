Legendäre Ritte: Stroller und Marion Coakes – wie ein Spring-Pony Silber bei den Olympischen Spielen gewann

Ponys können keine 1,60 Meter-Parcours springen? Vielleicht nicht jedes. Aber das gilt ja auch für Großpferde. Und zumindest ein Pony hat schon vor aller Welt bewiesen, dass Größe eine eher untergeordnete Rolle spielt, wenn man Großes leisten will. Einen gewichtigen Einfluss dürfte dabei die Beziehung zum Partner im Sattel haben. Diese Geschichte ist das beste Beispiel.

Die englische Springreiterin Marion Coakes schaffte mit ihrem Pony Stroller, einer Mischung aus Connemara-Mutter und Vollblut-Vater, Unglaubliches. 1960 kamen sie zusammen, als ihr Vater ihr das damals achtjährige Pony schenkte. Nach dem Ende der Juniorenzeit von Coakes sollte sie auf ein Pferd umsteigen, wollte sich aber unter keinen Umständen von ihrem Pony trennen. Also ritt sie den braunen Wallach weiter.

1965 ritt das Paar zum Sieg bei den Weltmeisterschaften der Damen in Hickstead. Im selben Jahr gewannen sie den Queen Elizabeth II Cup zum ersten Mal. Marion Coakes war damals erst 18 Jahre alt. Sie war ein riesiges Talent im Sattel, zusammen mit ihrer innigen Beziehung zu Stroller ganz sicher einer der Schlüssel, wieso dieses Paar jede, aber auch wirklich jede unrealistisch erscheinende Herausforderung meisterte.

So nahmen sie auch an Mächtigkeitsspringen teil. Zum letzten Mal 1967 in Antwerpen, wo Stroller eine mehr als zwei Meter hohe Mauer fehlerfrei überwand. Am Ende landeten Coakes und Stroller zusammen mit Alwin Schockemöhle und Athlet auf Rang eins.

Wenn das noch nicht beachtlich genug war: Stroller ist das einzige Pony, das je an den Olympischen Spielen teilnahm. Dabei war ihm das olympische Motto „Dabei sein ist alles“ nicht genug. Er und Marion Coakes sicherten sich 1968 in Mexico City die Silbermedaille in der Einzelwertung.

1970 gewann das Paar das Hamburger Spring-Derby mit der einzigen fehlerfreien Runde – und Stroller war da schon 201 Jahre alt! Ein Jahr später sicherten sie sich den ersten Platz beim Queen Elizabeth II Cup, genau wie schon im Jahr 1965. Es war Strollers letzte Saison im Sport. Danach verbrachte er noch 15 glückliche Rentnerjahre, ehe er im gesegneten Alter von 36 Jahren starb. Insgesamt standen am Ende der gemeinsamen Karriere von Stroller und Marion Coakes 61 internationale Siege auf dem Konto.