Lena Waldmann und Felix Haßmann haben geheiratet

Heute läuteten die Hochzeitsglocken in Lienen bei Springreiter Felix Haßmann und Dressurreiterin Lena Waldmann.

Aus der Wald- wird nun eine Haßmann, das deutete die ehemalige Bereiterin des Gestüts Bonhomme, Lena Waldmann, schon vor mehreren Tagen in den sozialen Medien an. Nun ist es soweit. Der Account der Sportpferde Clarissa und Toni Haßmann, also des Bruders von Springreiter Felix und dessen Ehefrau Clarissa, gebürtige Crotta (SUI), teilte die frohe Botschaft ebenfalls in den sozialen Netzwerken.

Sie schreiben: „Just married. Herzlichen Glückwunsch @felixhaßmann und @lenawaldmann. Wir lieben euch!“ Die Dressurreiterin hatte im Frühjahr 2022 bekannt gegeben, dass sie das in Brandenburg gelegene Gestüt Bonhomme als Chefbereiterin verlässt. Es zog die ehemals hauptberuflich als Stewardess tätige 32-Jährige nach Lienen in den Stall zu Felix Haßmann. Mit dem Springreiter war sie zu diesem Zeitpunkt bereits eine Zeitlang liiert gewesen. Dort angekommen hatte Haßmann erstmal einen Teil seines Springplatzes zur Eingrenzung eines Dressurvierecks hergeben müssen.

Lena Waldmann ist seitdem selbstständig in der Ausbildung von Dressurpferden tätig. Einige vielversprechende Nachwuchspferde hat sie seitdem bereits sehr erfolgreich an größere Aufgaben heranführen können. Mit Belinda und Chere Celine nahm sie dieses Jahr an den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde teil.

