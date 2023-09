Blue Hors schließt Anlage in Randbøl

Nach 30 Jahren „Blue Hors“ hat sich die Gestüts-Familie Kirk Kristiansen in Dänemark zu einer Umstruktierung entschieden. Die Anlage in Randbøl soll verkauft werden. Eine kleine Anzahl von Pferden und Mitarbeitern wird zum Gestüt Stutteri Ask auf die Insel Fünen umziehen. In der internationalen Weltspitze der Dressur mitzumischen, bleibt weiterhin das Ziel von Blue Hors.

Die Nachrichten hatte das Gestüt Blue Hors selbst in einer Pressemitteilung auf der Website bekannt gegeben. Blue Hors soll in Zukunft eine neue und einfachere Struktur haben. Ab 2024 werden die Aktivitäten der Familie im Dressur- und Springsport dort in Fünen gebündelt. Die Einrichtungen der Stutteri Ask werden dafür aufgeteilt, an der Ausrichtung des dänischen Springpferde-Gestüts soll sich nichts ändern, heißt es von Seiten Blue Hors.

Die Mannschaftsbronze- und Einzelsilber-Gewinnerin der diesjährigen Europameisterschaften in Riesenbeck, Nanna Merrald, wird weiter als Chefbereiterin für Blue Hors im Sattel sitzen. Das Unternehmen möchte weiter zur Weltelite im Dressursport gehören. Daneben wird es mit einer Hengststation weiter die dänische und internationale Pferdezucht zu prägen versuchen. „Die anderen Teile von Blue Hors werden innerhalb der nächsten sechs Monate auslaufen“, schreibt Blue Hors außerdem.

Gestüt stampft Teil des Betriebes ein

Kjeld Kirk Kristiansen: „Ich bin stolz auf die sportlichen und züchterischen Ergebnisse, die Blue Hors in den letzten 30 Jahren erzielt hat, und ich freue mich über das hohe Niveau, das die dänische Dressurzucht heute auszeichnet. Im Laufe der Jahre ist Blue Hors gewachsen, und heute hat das Unternehmen viele Niederlassungen und Geschäftsbereiche. Jetzt möchten wir wieder eine einfachere Struktur aufbauen, die sich auf die beiden Bereiche konzentriert, mit denen alles begann, nämlich Dressur und Zucht. Darauf freuen meine Familie und ich uns, auch wenn es natürlich traurig ist, wenn Veränderungen vorgenommen werden, die unsere geschätzten Mitarbeiter betreffen.“

Der Umzug von Blue Hors nach Martofte auf das Gestüt Stutteri Ask soll in den nächsten sechs Monaten erfolgen. Die Einstellung weiterer Aktivitäten zieht Folgen nach sich. Eine „größere Anzahl“ von Pferden, Gebäuden und so weiter soll verkauft werden. Die meisten Mitarbeiter wird Blue Hors entlassen. Das Gestüt schreibt dazu: „Das Unternehmen wird jedoch sein Möglichstes tun, um jedem Mitarbeiter zu helfen und individuelle Wünsche und Bedürfnisse zu respektieren. Das Unternehmen wird Geschäftspartner und Kunden weiterhin unterstützen, und Blue Hors wird selbstverständlich alle Verpflichtungen und Vereinbarungen einhalten.“

Über das Gestüt Blue Hors

Das Gestüt hat sich in den vergangenen 30 Jahren durch internationale Erfolge in Sport und Zucht einen Namen gemacht. Pferde wie Blue Hors Zack und Blue Hors Don Schufro sind längst zu Legenden geworden. Berühmtheit erlangten auch das umstrittene Paar Blue Hors Matinée unter Andreas Helgstrand oder aber in jüngster Vergangenheit nun der Oldenburger Hengst Blue Hors Zepter unter Nanna Skodborg Merrald. Um das Gestüt herum, das sich zu einer Marke herausgebildet hat, sind in den letzten Jahrzehnten außerdem Pflegeserien für Pferde, Futtermittel und Zubehör erstellt worden. Die Familie von Kirk Kristiansen vollzog kürzlich den Wechsel von der dritten zur vierten Generation.

Ridehesten.com hatte die Nachricht zuerst gemeldet.

