Loesdau veranstaltet Shopping-Nacht für den guten Zweck

Wer am Freitag, den 5. Mai ab dem späten Nachmittag eines der Pferdesporthäuser von Loesdau besucht, der wird mit seinen Einkäufen gemeinnützige Organisationen aus der Region unterstützen. Einen Teil der ab 16 bzw. 18 Uhr bei Loesdau in ganz Deutschland generierten Einnahmen spendet das Unternehmen.

Wer sich am kommenden Freitag, 5. Mai, zu einem Besuch bei Loesdau entscheidet, der kann gleichzeitig Gutes für sich, sein Pferd und auch für gemeinnützige Organisationen tun. Sei es Hippopädagogik, Reittherapie, ein Gnadenhof oder Pferdeklappen – die 13 Pferdesporthäuser Loesdau in Deutschland und eines in Wien haben sich regionale Partner gesucht, die sie mit einem Teil der am Freitagabend erzielten Einnahmen finanziell unterstützen werden.

Der jeweilige Charity-Partner präsentiert sich während der langen Shopping-Nacht (ab 16 Uhr in bayerischen Pferdesporthäusern, ab 18 Uhr in den übrigen Pferdesporthäusern, jeweils bis 22 Uhr). Seinen Kunden macht Loesdau am Freitag attraktive Angebote für alle Artikel rund ums Pferd, außerdem warten Snacks und Getränke auf die Besucher. Eine besondere Rabattaktion hat Loesdau sich ebenfalls ausgedacht: Jeder Besucher darf am Eingang ein Armbändchen ziehen. Dort steht entweder 15 oder 20 Prozent geschrieben und gewährt dem jeweiligen Besucher somit diese Anzahl Prozent Rabatt auf seinen gesamten Einkauf. Ein Armbändchen pro Pferdesporthaus ist sogar mit der Aufschrift 30 Prozent versehen. Eine reichhaltige Goodie-Bag für jeden Kunden gibt es noch oben drauf.

Wie hoch die Spende ausfällt, hängt von der Gesamtsumme der Einnahmen ab. Loesdau will seinen jeweiligen Charity-Partnern auf jeden Fall einen bestimmten Betrag pro Kassenbon spenden und plant, den Spendenerlös zusätzlich aufzustocken. Die Übergabe der Schecks soll danach in einem weiteren Event folgen.

Und das sind die Charity-Partner der Pferdesporthäuser:

Bisingen – Reittherapie Stiftung good hoop Patricia Glantz, Erftstadt – Gold-Kraemer-Stiftung, Forstinning – Reittherapie Fendsbach, Friedberg – Wenn Pferde helfen e.V., Heßdorf – Lebenshilfe Nürnberger Land, Lehrte – Hof Sichtermann, Möglingen – Kassiopaia, Mülheim – Carolinenhof, Recklinghausen – Therapiezentrum Hof Feuler, Rosengarten – PonyhofMeyers Park, Rüsselsheim – Reitsportverein Rüsselsheim e.V., Traiskirchen – Verein Regenbogental, Villingen-Schwenningen – Nachsorgeklinik Tannheim, Weingarten – Reittherapie Beck