Marlon Módolo Zanotellis Top-Pferde nun unter norwegischer U25-Reiterin

Die norwegische U25-Reiterin ging in St. Tropez im Sattel von Edgar und Like a Diamond van het Schaeck an den Start. Beide Pferde waren zuvor erfolgreich unter Marlon Módolo Zanotelli.

Ingrid Gjelsten präsentierte die beiden Pferde, die seit 2021 der Familie Gjelsten gehören, am vergangenen Wochenende in Südfrankreich. Die großen Erfolge blieben erstmal aus: Mit Like a Diamond van het Schaeck, einer zwölfjährigen Diamant de Semilly-Tochter aus einer Mutter v. Bamako de Muze, startete sie in einem 1,30m-Springen, das sie nicht beendeten. Im Sattel von Edgar ging die 22-jährige Norwegerin gleich dreimal an den Start, wobei sie sich jedoch noch nicht platzierten.

Zanotelli mit beiden Pferden erfolgreich

2021 kam Like a Diamond van het Schaeck in den Stall des brasilianischen Reiters Marlon Módolo Zanotelli, der in Belgien lebt. Zu den größten Erfolgen des Paares gehört der Sieg der Global Champions Tour-Etappe in Paris im letzten Jahr. Außerdem nahm der Brasilianer im Sattel von Like a Diamond van het Schaeck 2022 bei den Weltmeisterschaften in Herning teil und belegte Rang 27 in der Einzelwertung.

Edgar, der nun 14-jährige KWPN-Wallach v. Arezzo-Marlon, ermöglichte Zanotelli 2021 in Tokio seine erste Teilnahme an Olympischen Spielen. Darüber hinaus waren sie noch im Februar im World Cup in Bordeaux und letzten Oktober im Großen Preis von Oslo siegreich.

Kurz, seinen siebten Platz auf der Weltrangliste verdankt der 34-Jährige maßgeblich diesen beiden Pferden. Allerdings hat er auch viel versprechenden Nachwuchs im Stall, etwa den elfjährigen Harwich VDL, der ebenfalls v. Arezzo abstammt, und mit dem Zanotelli gerade in Arezzo einen 1,55 Meter-Grand Prix gewonnen hat und im Dezember beim CSI3* in Lillestrøm (NOR) ebenfalls siegreich war.

Ingrid Gjelsten als Nachwuchsreiterin erfolgreich

Ingrid Gjelsten ist die Tochter des norwegischen Unternehmers Björn Rune Gjelsten und war einige Jahre im Stall Gullik aktiv. 2021 zog sie nach Belgien, um mit dem einstigen Reiter ihrer Pferde, Marlon Módolo Zanotelli, zu trainieren. Die Nachwuchsreiterin konnte schon einige Erfolge im Springsport verbuchen, darunter ein sechster Platz bei den Europameisterschaften der Junioren 2019 und der zweimalige Titel der Norwegischen Meisterin – ebenfalls 2019 als Juniorin und 2021 als Junge Reiterin.

