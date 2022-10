Zanotelli vereitelt deutschen Doppelsieg im Großen Preis von Oslo

Beinahe hätte es in Oslo dank Daniel Deußer und Gerrit Nieberg einen Doppelsieg im Großen Preis gegeben. Doch der Brasilianer Marlon Módolo Zanotelli machte einen Strich durch die Rechnung. Auch Philipp Weishaupt war noch im Geld.

Im Großen Preis von Oslo war einiges gefordert. Im Parcours standen 13 Hindernisse mit 16 Sprüngen. Darunter eine Zweifache Kombination mit einer Tripplebarre als Einsprung und gegen Ende des Kurses zwei Sprünge mit Wasser.

42 Kombinationen versuchten ihr Glück. Sieben schafften es ins Stechen, in dem es über acht Sprünge in der norwegischen Hauptstadt ging. Als einer der ersten Starter hatte Gerrit Nieberg im Sattel von Blues d’Aveline einen fehlerfreien Umlauf geschafft. Neben ihm gelang das noch sechs weiteren.

Im Stechen setzte sich letztendlich der Brasilianer Marlon Módolo Zanotelli mit seinem Olympiapferd Edgar durch. Der große Fuchs benötigte für seine fehlerfreie Stechrunde in Oslo 37,32. Das waren 41 Hundertstelsekunden schneller als Daniel Deußer bei seinem Nuller im Sattel der Toulon-Tochter Kiana van het Herdershof brauchte. Deußer wurde damit Zweiter. Die Stute hat damit auch in der Halle geliefert. In Dinard, Brüssel und zuletzt bei der Global Champions Tour Etappe in New York war die Zwölfjährige immer mit vorderen Platzierungen aufgefallen.

Bei 38,13 Sekunden stoppte die Uhr als Gerrit Nieberg die Ziellinie durchritt – Platz drei. Der Schweizer Wallach Blues d’Aveline war zuletzt in Münster und danach in Spruce Meadows am Start gewesen.

Philipp Weishaupt und Kronkant v. Kannan waren als zweitschnellste mit einem Abwurf im Normalparcours unterwegs. Das reichte am Ende noch für Platz zehn.

Am Sonntag geht es in Oslo erstmals um Punkte für die Weltcup-Saison 2022/23. Das Finale findet im April in Omaha statt. Dabei kommen gleich zwei Siegerpferde des Großen Preises von Aachen zum Einsatz. Daniel Deußer wird Killer Queen Sattel und Gerrit Nieberg steht mit Ben auf der Startliste. Philipp Weishaupt wird den achtjährigen Westfalen Zineday v. Zinedine an den Start bringen.

Die Ergebnisse aus Oslo finden Sie hier.