Neues Pidgley-Pferd Iron im Training bei Cathrine Laurup Dufour

Annabella Pidgley hat ein neues Pferd und das stellt sie wie Vize-Weltmeister Vamos Amigos erst einmal zu Cathrine Laurup Dufour nach Dänemark. Dort ist der Oldenburger Rapphengst kein Unbekannter.

Iron ist Oldenburger, kam im dänischen Nibe bei Neddergard Dressage 2017 zur Welt, und stammt von dem Niederländer Ibiza ab. Seine Mutter hat den Trakehner Rappen Hohenstein zum Vater. Das sieht man Iron an, der als Siegerhengst der Dressur-Körung in Dänemark schon früh von sich Reden machte.

Die schicken Fünfjährigen kann Annabella Pidgley nun ihr eigen nennen, genauer ihre Mutter Sarah Pidgley. Sie hat den Reservesieger der dänischen Hengstleistungsprüfung bei Helgstrand Dressage erworben. Vierjährig war Iron platziert im dänischen Dressurpferde-Championat platziert. Nun ist er in den Stall von Vize-Weltmeisterin Cathrine Laurup Dufour gewechselt. Sie hatte auch den Westfalen Vamos Amigos von den Pidgleys zur Ausbildung anvertraut bekommen. Krönung: Die Silbermedaillen in Grand Prix Special und Kür bei den Weltmeisterschaften in Herning im August 2022. Im September war der Vitalis-Sohn dann zu seinen Besitzern nach Großbritannien umgezogen.

Betreibt man etwas Ahnenforschung, dann sollte Iron wunderbar zu Cathrine Laurup Dufour passen: Sein Vater Ibiza ist genau wie Vitalis, der Vater von Vamos Amigos, ein Sohn des niederländischen Stempelhengstes Vivaldi. Und Muttervater Hohenstein stammt von Caprimond ab. Der ist wiederum Vater von Laurup Dufours ewiger Nummer eins, Cassidy.

Cathrine Laurup Dufour schreibt auf Instagram, sie freue sich, den Hengst über die Wintermonate gemeinsam mit Annabella Pidgley zu trainieren. Iron sei schon jetzt einer der Lieblinge im Stall.