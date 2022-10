„Doros” Nächster: „Lordy“ siegt beim Grand Prix-Einstand mit mehr als 77 Prozent

In Reutlingen hat Dorothee Schneider erstmals den ehemaligen Weltmeister der Jungen Dressurpferde, Lordswood Dancing Diamond, „Lordy“, in einem langen Grand Prix vorgestellt. Und das mit großem Erfolg!

Der erste „richtige“ Grand Prix von Lordswood Dancing Diamond alias Lordy ist mit Bravours gelungen: In Reutlingen brachte Dorothee Schneider den ehemaligen Weltmeister junger Dressurpferde im „Großen Dressurpreis“, nichts anderes ist der Grand Prix de Dressage ja, an den Start. Das war großes Kino, was den Zuschauern in der schwäbischen Kreisstadt geboten wurde. Man kann die Leistung des Hannoveraner Rappwallachs als Mathematikaufgabe ausdrücken:

4 x 9,0

+ 3 x 8,5

+ 55 x 8,0 (in den einzelnen Lektionen)

Dazu in den Schlussnoten:

4 x 9,0

3 x 8,5

+ 9 x 8,0

Auch wer in Mathe nicht so gut war, wird schnell erkennen: Das war eine richtig gute Prüfung. 77,54 Prozent gab es von den drei Richtern in der Halle des Reitvereines Reutlingen. Die vier Neunen erntete der Dancier-Sohn für die fliegenden Galoppwechsel zu zwei Sprüngen, dem starken Galopp und dem sich anschließenden fliegenden Galoppwechsel. Schon zum Auftakt gab es im starken Trab und der Trabreprise danach dreimal die 8,5 für „Lordy“.

Die Achten näher zu erläutern, würde den Rahmen sprengen. Es sind einfach zu viel. „Das Gefühl auf diesem Pferd ist einfach sensationell, obwohl es natürlich auch noch viel zu stabilisieren gilt“, bilanzierte Dorothee Schneider gegenüber St.GEORG online im Anschluss. Will sagen: Da ist noch Luft nach oben!

Nach Sister Act, die 2022 erstmals international am Start war, ist Lordswood Dancing Diamond nun das nächste Grand Prix Pferd, das Dorothee Schneider in die höchste Klasse gebracht hat in diesem Jahr.

Janina Kahl ritt in Reutlingen den 13 Jahre alten Emiliano auf Rang zwei. Der niederländische Sandro Hit-Sohn Emiliano erzielte insgesamt 74,2 Prozent. Ebenfalls noch oberhalb der 70-Prozent landeten Katrin Burger und der Hengst Incrivel. 70,667 Prozent lautete das Ergebnis für den Lusitano, der übrigens ein Mitbringsel aus einem Spanienaufenthalt der Grand Prix-Ausbilderin. Eigentlich hatte sie einen Hund abholen wollen, aber dann fiel ihr der Schimmel ins Auge. Da der imposante Lusitanohengst ihr nicht aus dem Kopf ging, kam der jetzt Neunjährige zu Burger. Sie hat ihn in diesem Jahr mehrfach platzieren können in 3*-S-Dressuren, unter anderem bei der Qualifikation für das Louisdor Preis Finale 2022 auf dem Gestüt Birkhof.

Platz vier mit 69,2 Prozent ging an das Siegerpaar vom Freitag in Reutlingen, den Reitponywallach Corelli de Luxe und Victoria Rohrmuss.

Die Ergebnisse aus Reutlingen finden Sie hier.