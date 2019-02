Nach WDR-Beitrag: FN verweigert verurteiltem Sexualstraftäter die Turnierlizenz

Vor wenigen Monaten sorgte ein Beitrag des WDR für Aufsehen, in dem der Fernsehsender über einen verurteilten Sexualstraftäter berichtete, der weiter Turniere reitet. DOKR-Geschäftsführer Dr. Dennis Peiler erklärt den Reportern, man könne dem Mann die Turnierlizenz nicht entziehen. Er irrte. Und nun darf der Täter tatsächlich nicht mehr aufs Turnier.

Bei dem Täter handelt es sich um einen Reitlehrer, der sich mehrfach an einer Schülerin vergangen hat. Beim ersten Mal war das Mädchen 13 Jahre alt. Der Mann wurde verurteilt, durfte das Gefängnis aber tagsüber verlassen und nahm sogar wieder an Turnieren teil. Der WDR hatte Dr. Dennis Peiler damit konfrontiert und gefragt, wie das sein könne. Peiler erklärte, man hätte keine Handhabe, dem Mann die Turnierlizenz zu entziehen, weil sich das, was nicht auf dem Turnier geschieht, der Sportgerichtsbarkeit entzieht. Tatsächlich hatte eine der Taten jedoch auf einem Turnier stattgefunden. Auch das kommt in dem WDR-Beitrag zur Sprache. Zudem konnte der WDR eine Empfehlung vorzeigen, in der schon 2017 empfohlen worden war, die Jahresturnierlizenz des Täters nicht zu verlängern.

Das ist nun endlich geschehen, wie der WDR berichtet: „Dem Reiter wird aus wichtigem Grund die Turnierlizenz verweigert“, lautet ein Schreiben der Disziplinarkommission der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). Der Täter hatte zwar um eine Turnierlizenz für die kommende Saison ersucht, aber das wurde abgelehnt.