Neue Reiterin im Team Beerbaum

Die Beerbaum Stables haben eine neue Stallreiterin, diesmal aus Norwegen.

Es handelt sich um die Norwegerin Maria Louise Kingsrød. Die 20-Jährige hat bereits dreimal an Nachwuchseuropameisterschaften teilgenommen, zweimal bei den Junioren und zweimal bei den Children.

Besonders erfolgreich war sie mit dem 14-jährigen Selle Français-Wallach Urioso de Laume, ihrem Junioren-EM-Pferd von 2018, mit dem sie in mehreren U21-Nationenpreisen fehlerfrei sprang und in 1,50 Meter Grand Prix am Start war.

„Wir sind hoch erfreut, Maria in unserem Team willkommen zu heißen und gespannt, was die Zukunft bringen wird“, heißt es von Seiten der Beerbaum-Crew auf der Instagram-Seite.