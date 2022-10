Dressurpferde-WM Dritter Lennox U.S. nun Juniorenpferd in Deutschland

Vor wenigen Wochen sorgte der KWPN-Hengst Lennox U.S. noch für eine kleine Sensation, als er mit seiner erst 17-jährigen Reiterin Jill Bogers Bronze bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde in Ermelo gewann. Nun hat der Sechsjährige eine neue Nachwuchsreiterin im Sattel.

Wie Eurodressage berichtet, wurde Lennox U.S. nach Hessen verkauft und wird künftig von Maria Teresa Pohl geritten. Die 15-Jährige ist eine Schülerin von Semmieke Rothenberger und war bislang im Ponysattel und bei den Children unterwegs. Sie ist die neue Reiterin von EM-Pony Der Kleine Sunnyboy, der seine größten Erfolge unter Shona Benner gefeiert hat. Mit Maria Teresa war er gerade Elfter bei den Deutschen Jugendmeisterschaften. Für die Children-Tour hatte Pohl den KWPN-Wallach Harlem D v. Vivaldi, der zuvor von Leonie Richter erfolgreich in Klasse M und S vorgestellt worden war.

Mit Lennox hat Maria Teresa nun ein Pferd, das nicht nur zum drittbesten sechsjährigen Dressurpferd der Welt in Ermelo gekürt wurde, sondern dass sich auch bereits in der Juniorentour bewiesen hat. Mit seiner Ausbilderin Jill Bogers war er dieses Jahr zunächst Zweiter bei den Niederländischen U18-Meisterschaften und wurde dann für die Europameisterschaft in Hartpury nominiert. Hier gewannen sie Silber mit der Mannschaft und wurden Fünfte in der Einzelwertung. Der ehemalige Reservesieger seiner Körung v. Grand Galaxy Win stand zuletzt in gemeinschaftlichem Besitz seines Züchters Bas Wilschut mit Joop van Uytert und Paul Schockemöhle. Die Mutter des Hengstes ist keine Geringere als die Vollschwester zu Starvererber Blue Hors Zack v. Rousseau.