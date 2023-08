Neuer Bereiter bei Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH: Lucas Wenz kommt, Jens Klöppel geht

Nach exakt einem Jahr verlässt Jens Klöppel den Hengststall des Holsteiner Verbandes. Ab dem 1. Oktober 2023 wird nun U25-Reiter Lucas Wenz im Sattel der Holsteiner Vererber sitzen.

Erneut gibt es einen Wechsel im Bereiterteam des Holsteiner Verbandes. Lucas Wenz aus Baden-Württemberg wird ab 1. Oktober 2023 Jens Klöppel ersetzen. Das hat die Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH im Juli mitgeteilt.

Lucas Wenz, 24, ist derzeit noch auf dem Familienbetrieb in Sersheim beschäftigt. Dort, nordwestlich von Stuttgart, dreht sich alles ums Pferd, vom Schulbetrieb bis zum Spitzensport. Lucas Wenz ist im U25-Bereich eine feste Größe und wurde mit dem Goldenen Reitabzeichen ausgezeichnet.

Aufgewachsen ist Lucas Wenz in Hessen aufgewachsen, sein Vater Marcus Wenz ist Nationenpreise für Deutschland geritten. Als Teenager nahm Lucas Wenz an Deutschen Jugendmeisterschaften teil. Er war anschließend unter anderem in den USA und bei Andreas Kreutzer in dessen Stall in Damme tätig. Zu seinen Erfolgen zählt unter anderem der Sieg in München im Jahr 2022. In Mannheim war er in diesem Jahr Zweiter im U25-Großen Preis.

Wenz freut sich auf Hengste beim Holsteiner Verband

Die korrekte Ausbildung von jungen Pferden liege ihm besonders am Herzen, heißt es in einer Pressemitteilung auf der Webseite des Holsteiner Verbandes. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe mit diesen sportlich hochinteressanten Hengsten“, wird Wenz dort zitiert. Er ist Nachfolger von Jens Klöppel. Der gebürtige Mecklenburger hatte zum 1. Oktober 2022 seinen Dienst im Elmshorner Hengststall angetreten. Geschäftsführer Sebastian Rohde bedankte sich bei Klöppel. „Im Namen des gesamten Teams danke ich Jens für seine gewissenhafte Arbeit und wünsche ihm alles Gute“. Gleichzeitig betont der Geschäftsführer die sportlichen Erwartungen, die auf dem neuen Mann in Elmshorn ab 1. Oktober ruhen: „Mit Lucas Wenz haben wir fortan einen sehr versierten jungen Sportler im Team, der bereits über eine enorme Erfolgsbilanz verfügt“.

Vor Jens Klöppel war Maximilian Gräfe in Elmshorn tätig. Er verließ den Posten in der Verbandshengsthaltung Mitte 2021 auf eigenen Wunsch. Auf ihn war Massimo Bonomi gefolgt, der sich nach einem Jahr beruflich neu orientierte.